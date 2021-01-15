В Минздраве анонсировали массовую вакцинацию украинцев от COVID-19

Когда начнется вакцинация украинцев от коронавируса / Reuters

Массовая вакцинация украинцев от коронавируса начнется в феврале, при этом будут выдаваться так называемые COVID-паспорта с подтверждением вакцинации.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, были достигнуты договоренности о поставке вакцин от коронавируса в феврале.

"Мы сделали серьезные шаги со странами, которые являются производителями этих вакцин. Я думаю, что в феврале, который наступит уже через две недели, мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране. И все, что вы говорите про паспорта, про все остальные документы, которые будут получать граждане Европейского союза, их будут получать так же и граждане Украины", — сказал министр, передает Украина 24.

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