В Минздраве анонсировали массовую вакцинацию украинцев от COVID-19

Степанов пообещал украинцам паспорта вакцинации от коронавируса.
Массовая вакцинация украинцев от коронавируса начнется в феврале, при этом будут выдаваться так называемые COVID-паспорта с подтверждением вакцинации.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, были достигнуты договоренности о поставке вакцин от коронавируса в феврале.
"Мы сделали серьезные шаги со странами, которые являются производителями этих вакцин. Я думаю, что в феврале, который наступит уже через две недели, мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране. И все, что вы говорите про паспорта, про все остальные документы, которые будут получать граждане Европейского союза, их будут получать так же и граждане Украины", — сказал министр, передает Украина 24.
Читайте такжеСтепанов резко высказался о скандале с вакцинами
Вакцина от коронавируса для Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов 29 декабря сделал заявление, согласно которому Украина намерена в феврале 2021 года получить около 150-200 тысяч доз вакцин от коронавируса. Государство обеспечить прививками категории граждан, которые относятся к группам риска.
- В Министерстве здравоохранения 30 декабря сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.