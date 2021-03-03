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В Минздраве дали громкое обещание относительно вакцинации украинцев

3 марта 2021, 11:14
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Главный санврач рассказал, сколько граждан вакцинируют от COVID-19 к концу года. Пока что прививку получили около семи тысяч украинцев.

вакцинация
В Украине стартовала вакцинация от COVID-19 / Reuters

С 24 февраля в Украине началась вакцинация от COVID-19. Официальные данные свидетельствуют, что по состоянию на утро 3 марта получили прививку от коронавируса около семи тысяч украинцев.

При этом Минздрав планирует вакцинировать 80% населения до конца этого года. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на совместном брифинге в среду с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихтом и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Ляшко поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в борьбе с COVID.

"Поддержка, которая у нас есть, она вдохновляет, и к концу этого года как минимум 80% нашего населения мы охватим прививкой", - сообщил он.

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Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.
  • 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
  • 24 февраля черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку против коронавируса SARS-CoV-2.
  • В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield. Вакцинация прошла перед объективами журналистов.
  • 2 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил о хорошем самочувствии после вакцинации индийским препаратом Covishield.
  • 2 марта, президент Владимир Зеленский получил прививку от коронавируса COVID-19 в Северодонецке Луганской области.
  • По состоянию на утро 3 марта, в Украине привито от коронавируса 6888 человек. За минувшие сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (220 прививок), за весь период прививочной кампании - также в Донецкой области (620 прививок).

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