В Минздраве дали громкое обещание относительно вакцинации украинцев

В Украине стартовала вакцинация от COVID-19 / Reuters

С 24 февраля в Украине началась вакцинация от COVID-19. Официальные данные свидетельствуют, что по состоянию на утро 3 марта получили прививку от коронавируса около семи тысяч украинцев.

При этом Минздрав планирует вакцинировать 80% населения до конца этого года. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на совместном брифинге в среду с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихтом и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Ляшко поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в борьбе с COVID.

"Поддержка, которая у нас есть, она вдохновляет, и к концу этого года как минимум 80% нашего населения мы охватим прививкой", - сообщил он.

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