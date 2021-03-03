В Минздраве дали громкое обещание относительно вакцинации украинцев

Главный санврач рассказал, сколько граждан вакцинируют от COVID-19 к концу года. Пока что прививку получили около семи тысяч украинцев.
С 24 февраля в Украине началась вакцинация от COVID-19. Официальные данные свидетельствуют, что по состоянию на утро 3 марта получили прививку от коронавируса около семи тысяч украинцев.
При этом Минздрав планирует вакцинировать 80% населения до конца этого года. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на совместном брифинге в среду с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихтом и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.
Ляшко поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в борьбе с COVID.
"Поддержка, которая у нас есть, она вдохновляет, и к концу этого года как минимум 80% нашего населения мы охватим прививкой", - сообщил он.
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Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:
- 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.
- 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
- 24 февраля черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку против коронавируса SARS-CoV-2.
- В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield. Вакцинация прошла перед объективами журналистов.
- 2 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил о хорошем самочувствии после вакцинации индийским препаратом Covishield.
- 2 марта, президент Владимир Зеленский получил прививку от коронавируса COVID-19 в Северодонецке Луганской области.
- По состоянию на утро 3 марта, в Украине привито от коронавируса 6888 человек. За минувшие сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (220 прививок), за весь период прививочной кампании - также в Донецкой области (620 прививок).