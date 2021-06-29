В Минздраве хотят не пускать в школу невакцинированных учеников

Правительство против того, чтобы в школу ходили непривитые от коронавируса дети / Facebook

В Минздраве заговорили о том, чтобы не допускать невакцинированных от коронавируса детей к обчению. Кроме этого, правительство хочет ввести обязательную вакцинацию для части взрослого населения страны.

Об этом в интервью изданию "Лига.life" сообщил главный санврач Игорь Кузин.

Отмечается, что невакцинированные школьники могут учиться дистанционно.

"Я бы вводил подобные нормы в законе: не допускать в учреждения образования детей, которые невакцинированные и не имеют на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний", - сказал Кузин.

Он добавил, что работники образования и сферы обслуживания должны вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке.

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"Мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки. Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла. Это скорее собственный выбор человека", - добавил главный санврач.

Напомним, ранее министр образования Украины Сергей Шкарлет оценил вероятность ухода украинских школьников на дистанционное обучение с 1 сентября.

По его словам, этот вопрос целиком зависит от дисциплины граждан. В то же время пора привыкать жить в условиях пандемии.

"С сентября вряд ли мы уйдем (на "дистанционку" – ред.), потому что я надеюсь, что погода нам даст еще теплого времени года", – прогнозировал министр.

Добавим, в Верховной Раде рассматривали вопрос о разрешении ученикам посещать учебные заведения без обязательной вакцинации по возрасту, тем самым предотвращая их дискриминацию. При этом перечень заболеваний, которые делают невозможным посещение ребенком учебных заведений должен будет утверждать Минздрав.