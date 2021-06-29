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В Минздраве хотят не пускать в школу невакцинированных учеников

29 июня 2021, 13:03
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Также украинские власти рассматривают вопрос о введение обязательной вакцинации для части взрослого населения.

ученики, школьники, дети, ОРВИ, грипп
Правительство против того, чтобы в школу ходили непривитые от коронавируса дети / Facebook

В Минздраве заговорили о том, чтобы не допускать невакцинированных от коронавируса детей к обчению. Кроме этого, правительство хочет ввести обязательную вакцинацию для части взрослого населения страны.

Об этом в интервью изданию "Лига.life" сообщил главный санврач Игорь Кузин.

Отмечается, что невакцинированные школьники могут учиться дистанционно.

"Я бы вводил подобные нормы в законе: не допускать в учреждения образования детей, которые невакцинированные и не имеют на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний", - сказал Кузин.

Он добавил, что работники образования и сферы обслуживания должны вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке.

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"Мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки. Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла. Это скорее собственный выбор человека", - добавил главный санврач.

Напомним, ранее министр образования Украины Сергей Шкарлет оценил вероятность ухода украинских школьников на дистанционное обучение с 1 сентября.

По его словам, этот вопрос целиком зависит от дисциплины граждан. В то же время пора привыкать жить в условиях пандемии.

"С сентября вряд ли мы уйдем (на "дистанционку" – ред.), потому что я надеюсь, что погода нам даст еще теплого времени года", – прогнозировал министр.

Добавим, в Верховной Раде рассматривали вопрос о разрешении ученикам посещать учебные заведения без обязательной вакцинации по возрасту, тем самым предотвращая их дискриминацию. При этом перечень заболеваний, которые делают невозможным посещение ребенком учебных заведений должен будет утверждать Минздрав.

школы вакцинация коронавирус новости Украины
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