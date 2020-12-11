В Минздраве назвали дату старта вакцинации украинцев от коронавируса

В Украине готовятся к поставкам вакцины от коронавируса / Reuters

Исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин рассказал о подготовке к вакцинации населения от коронавируса.

Как подчеркнул он в комментрии РБК-Украина, фактические сроки могут сдвинуть в случае задержки с поставками.

"Ориентировочно рассчитываем начать вакцинацию первого марта. Однако это зависит от того, когда вакцина физически будет доставлена в Украину. Но мы готовимся таким образом, чтобы начать вакцинацию первого марта", - заявил Кузин.

Кто первым получит вакцину от коронавируса

По словам Кузина, Нацполиция и Национальная гвардия Украины входят в перечень групп риска, которые были приоритизированы, они подлежат первоочередной вакцинации.

"Скорее всего, когда вакцина уже появится, то их будут вакцинировать в первую очередь, вместе с другими группами, которые есть. Есть 9 основных групп", - рассказал он.

Как пояснил Кузин, список групп выглядит так:

медицинские работники,

военнослужащие,

социальные работники

заведения по уходу,

люди преклонного возраста (60+),

работники образования,

государственная безопасность,

пенитенциарные учреждения и учреждения исполнения наказаний,

хронические больные, в независимости от возраста.

Два сценария вакцинации против COVID-19

По словам Кузина, в Украине планируют проводить комбинированный подход к проведению вакцинации против коронавируса. Вакцинацию будут проводить стационарно и с помощью мобильных групп.

Читайте такжеШмыгаль "поставил крест" на вакцине РФ от COVID-19 и назвал причинуДля этого в Украине создадут около 400 мобильных групп.

"У нас есть два сценария, которые мы будем использовать. Первое - это (проведение вакцинации - ред.) в районных или фельдшерско-акушерских пунктах, в пунктах прививки, которые работают стационарно. И планируется создать около 400 мобильных бригад. Они будут выезжать или к месту работы, или к месту обслуживания, в том числе в отдаленные районы. То есть будет применен комбинированный подход", - добавил Кузин.

Вакцина от коронавируса: