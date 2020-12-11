В Минздраве назвали дату старта вакцинации украинцев от коронавируса

Фактические сроки могут сдвинуть в случае задержки с поставками, подчеркнул Игорь Кузин.
Исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин рассказал о подготовке к вакцинации населения от коронавируса.
Как подчеркнул он в комментрии РБК-Украина, фактические сроки могут сдвинуть в случае задержки с поставками.
"Ориентировочно рассчитываем начать вакцинацию первого марта. Однако это зависит от того, когда вакцина физически будет доставлена в Украину. Но мы готовимся таким образом, чтобы начать вакцинацию первого марта", - заявил Кузин.
Кто первым получит вакцину от коронавируса
По словам Кузина, Нацполиция и Национальная гвардия Украины входят в перечень групп риска, которые были приоритизированы, они подлежат первоочередной вакцинации.
"Скорее всего, когда вакцина уже появится, то их будут вакцинировать в первую очередь, вместе с другими группами, которые есть. Есть 9 основных групп", - рассказал он.
Как пояснил Кузин, список групп выглядит так:
- медицинские работники,
- военнослужащие,
- социальные работники
- заведения по уходу,
- люди преклонного возраста (60+),
- работники образования,
- государственная безопасность,
- пенитенциарные учреждения и учреждения исполнения наказаний,
- хронические больные, в независимости от возраста.
Два сценария вакцинации против COVID-19
По словам Кузина, в Украине планируют проводить комбинированный подход к проведению вакцинации против коронавируса. Вакцинацию будут проводить стационарно и с помощью мобильных групп.
Читайте такжеШмыгаль "поставил крест" на вакцине РФ от COVID-19 и назвал причинуДля этого в Украине создадут около 400 мобильных групп.
"У нас есть два сценария, которые мы будем использовать. Первое - это (проведение вакцинации - ред.) в районных или фельдшерско-акушерских пунктах, в пунктах прививки, которые работают стационарно. И планируется создать около 400 мобильных бригад. Они будут выезжать или к месту работы, или к месту обслуживания, в том числе в отдаленные районы. То есть будет применен комбинированный подход", - добавил Кузин.
Вакцина от коронавируса:
- 8 декабря Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил от Украины первую часть заявки в мировую инициативу COVAX.
- Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. Первоначально будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
- 6 декабря председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комиссаренко сообщил, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.