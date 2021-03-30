В Минздраве назвали две "горячие точки" из-за коронавируса в Украине

Степанов высказался о тяжелой ситуации с коронавирусом / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в стране из-за роста заболеваемости коронавирусом наиболее сложная ситуация в больницах сложилась в Киеве и в Одессе.

"Мне кажется, что в Киеве достаточно тяжелая ситуация, действительно тяжелая ситуация также в Одессе. В Киеве мы добавляем сейчас кровати, в частности в Академии медицинских наук мы отфинансируем 500 коек. Но чтобы эта ситуация выровнялась, и у нас уже есть пример, который я постоянно привожу - надо просто соблюдать введенные жесткие карантинные ограничения - мы полностью стабилизировали ситуацию в Ивано-Франковской области, а она полыхала. Когда мы видели там темпы роста, то было жутко", - заявил Степанов.

Также Степанов прояснил судьбу ковидных доплат для врачей.

По словам министра, Минздрав будет тщательно мониторить выплату врачам коронавирусных надбавок, при выявлении нарушений информация будет передаваться в правоохранительные органы.

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"Что касается доплат, в том числе по ковидным пакетам, в законодательстве четко определено, на что должны идти эти средства. Мы получаем сигналы, отправляем проверки, но тотальный мониторинг будет реализован по результатам квартала. НСЗУ по результатам квартала сделает тотальный мониторинг расходования средств, выплат и доплат. Там, где вдруг кто-то представил себе, что можно поиздеваться над медицинскими работниками и не выплачивать средства, там, где будут выявлены соответствующие нарушения, я буду сразу передавать в правоохранительные органы. Это уже подпадает, мне кажется, под нецелевое использование средств", - заявил министр, передает Украина 24.

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