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В Минздраве назвали главное условие для начала вакцинации от COVID-19

10 февраля 2021, 19:34

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что сразу после того, как наша страна получит долгожданную партию вакцин, начнут делать прививки.

степанов
Степанов назвал условие начала вакцинации / УНИАН

Уже с понедельника, 15 февраля, наша страна ожидает поставку вакцин от коронавируса, после чего стартует вакцинация, заявил министр здравоохранения Максим Степанов

"Мы ожидаем поставку вакцины сразу после 15 февраля и сразу начнем (вакцинацию, - ред.). После поставки вакцины сразу начнем делать прививки согласно с нашим национальным планом", - сказал глава МОЗ в эфире Украина 24.

При этом Степанов сообщил, что вчера попросил ускорить поставки вакцины в Украину.

"Я вам могу сказать, что я вчера вечером разговаривал с институтом, от которого мы ожидаем первый миллион доз вакцины компании AstraZeneca. Я сказал, что нам очень быстро нужно. Они сейчас работают, чтобы загрузить и отправить (вакцины, - ред.)", - добавил он.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем сообщалось ранее:

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