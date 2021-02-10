В Минздраве назвали главное условие для начала вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что сразу после того, как наша страна получит долгожданную партию вакцин, начнут делать прививки.
Уже с понедельника, 15 февраля, наша страна ожидает поставку вакцин от коронавируса, после чего стартует вакцинация, заявил министр здравоохранения Максим Степанов
"Мы ожидаем поставку вакцины сразу после 15 февраля и сразу начнем (вакцинацию, - ред.). После поставки вакцины сразу начнем делать прививки согласно с нашим национальным планом", - сказал глава МОЗ в эфире Украина 24.
При этом Степанов сообщил, что вчера попросил ускорить поставки вакцины в Украину.
"Я вам могу сказать, что я вчера вечером разговаривал с институтом, от которого мы ожидаем первый миллион доз вакцины компании AstraZeneca. Я сказал, что нам очень быстро нужно. Они сейчас работают, чтобы загрузить и отправить (вакцины, - ред.)", - добавил он.
Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем сообщалось ранее:
- Министр здравоохранения Максим Степанов провел переговоры с главным офисом AstraZeneca по вопросам сроков получения Киевом вакцины от COVID-19.
- Украина получила подтверждение, что ей предоставят 12 млн доз вакцины от COVID-19. Максим Степанов говорил, что в феврале начнут поступать препараты, созданные компаниями AstraZeneca и Novavax.
- В компании AstraZeneca сделали громкое заявление о том, что смогли повысить эффективность разработанной вакцины от коронавируса совместно с Оксфордским университетом вакцины от коронавируса с 70% до 90%.
- Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая поступит и в Украину, малоэффективна против штамма из ЮАР.
- В Южно-Африканской Республике прекратили использование вакцины от коронавируса шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca. Препарат обеспечивает минимальную защиту от инфекции, вызванной доминирующим в стране штаммом коронавируса.
Автор: Екатерина Трохимчук