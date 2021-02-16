В Минздраве назвали новые сроки старта вакцинации от COVID-19 в Украине

Первые прививки от COVID-19 получат медицинские работники / Reuters

Уже на текущей неделе в Украине должна стартовать вакцинация от коронавируса. Первые прививки от COVID-19 получат медицинские работники.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил на брифинге во вторник, 16 февраля. По его словам, в Украине готова вся медицинская инфраструктура: медбригады и списки тех, кого будут вакцинировать.

При этом возникли некие "технические проблемы" с получением вакцины до 15 февраля. Степанов уверен, что "они будут решены за несколько дней".

"Я очень рассчитываю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку, и эта прививка будет сделана нашим медицинским работникам", - отметил министр.

Как сообщал Главред, на сегодняшнем брифинге Степанов заявил о попытке срыва прививочной кампании в Украине. В частности, глава Минздрава обвинил НАБУ в попытке срыва украинской программы вакцинации в интересах России. По его словам, "грязные" заявления НАБУ подрывают международный авторитет Украины. В результате производители вакцин от коронавируса уже неохотно идут на контакт с украинскими властями.

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