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В Минздраве назвали новые сроки старта вакцинации от COVID-19 в Украине

16 февраля 2021, 11:14
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Максим Степанов заявил, что возникли некие "технические проблемы" с получением вакцины от коронавируса до 15 февраля.

вакцинация
Первые прививки от COVID-19 получат медицинские работники / Reuters

Уже на текущей неделе в Украине должна стартовать вакцинация от коронавируса. Первые прививки от COVID-19 получат медицинские работники.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил на брифинге во вторник, 16 февраля. По его словам, в Украине готова вся медицинская инфраструктура: медбригады и списки тех, кого будут вакцинировать.

При этом возникли некие "технические проблемы" с получением вакцины до 15 февраля. Степанов уверен, что "они будут решены за несколько дней".

"Я очень рассчитываю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку, и эта прививка будет сделана нашим медицинским работникам", - отметил министр.

Как сообщал Главред, на сегодняшнем брифинге Степанов заявил о попытке срыва прививочной кампании в Украине. В частности, глава Минздрава обвинил НАБУ в попытке срыва украинской программы вакцинации в интересах России. По его словам, "грязные" заявления НАБУ подрывают международный авторитет Украины. В результате производители вакцин от коронавируса уже неохотно идут на контакт с украинскими властями.

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Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • С понедельника, 15 февраля, в Украине должна была начаться кампания по вакцинации от коронавируса. Эту дату называли глава Минздрава Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко. Однако пока что не подписаны соответствующие документы.
  • Прежде чем вакцина будет зарегистрирована в Украине, должны быть подписаны соглашения – между COVAX и компанией Pfizer, а также между Pfizer и украинской стороной. На весь процесс может уйти несколько дней.
  • Министр охраны здоровья писал, что в середине февраля Украина должна получить 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer. Кроме того, с начала текущего месяца ожидаются поставки препарата AstraZeneca - общее число от 2,2 млн до 3,8 млн доз в течение пяти месяцев.
  • Что касается китайской компании Sinovac, то Украина ждет официального подтверждения компании об эффективности вакцины.
  • Глава Минздрава также уточнил, что на первом этапе украинцев будут вакцинировать мобильные бригады – всего 572.
  • 1 февраля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, как украинцы смогут записаться на прививку от коронавируса.
  • Также стало известно, кто получит первую прививку против COVID-19.
  • Ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская заявила, что украинцам, у которых уже сформировался иммунитет к коронавирусу, не нужно вакцинироваться от COVID-19 – это может нести риски для здоровья.

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