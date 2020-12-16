УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Минздраве назвали новые сроки вакцинации от COVID-19 в Украине

16 декабря 2020, 13:12
Прослушать новость
Остановить

Процедура вакцинации от COVID-19 в Украине может начаться раньше, утверждает Максим Степанов.

вакцина, коронавирус
Вакцинация от коронавируса в Украине может стартовать уже в феврале - Степанов / Reuters

Вакцинация от коронавируса в Украине может стартовать уже в феврале. Министерство здравоохранения прилагает усилия для того, чтобы государство получило препарат как можно раньше.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе своего брифинга в среду, 16 декабря, комментируя сроки вакцинации против коронавирусной инфекции на территории страны.

Как утверждает министр, согласно предварительной информации, первые партии препарата для вакцинации Украина рассчитывает получить в первом полугодии 2021 года. Когда конкретно – пока неизвестно: либо в конце первого, либо в начале второго квартала. Государство ведет переговоры с поставщиками с целью обеспечения первоочередности поставок вакцины в страну.Читайте такжеВ Минздраве назвали дату старта вакцинации украинцев от коронавируса

"Это идет по инициативе COVAX… Это уже подтверждено. Кроме того, сейчас мы работаем с производителями, у которых мы будем закупать вакцину… Мы пытаемся сделать так, чтобы эти вакцины пришли в Украину как можно ранее. Чтобы хотя бы первые вакцинации мы начали, мы поставили себе такую цель, начиная с февраля", - уточнил Степанов.

Также он добавил, что в переговорном процессе по вопросу получения вакцины от COVID-19 принимает участие и глава государства Владимир Зеленский. Президент говорит об этом с лидерами других стран.

Вакцинация от коронавируса в Украине

  • В Минздраве 11 декабря сделали заявление, согласно которому вакцинация от COVID-19 в Украине должна стартовать ориентировочно с марта 2021 года. Все зависит от того, когда конкретно государству удастся получить препарат.
  • В свободной продаже вакцина против коронавирусной инфекции появится, скорее всего, не раньше осени следующего года.
  • По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, министерство финансов должно профинансировать программу, которая сделает бесплатной вакцинацию для всех украинцев.

Минздрав Максим Степанов новости Украины вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «В Минздраве назвали новые сроки вакцинации от COVID-19 в Украине». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Украину "закроют на замок": в Кабмине назвали условия досрочного локдаунаУкраину "закроют на замок": в Кабмине назвали условия досрочного локдауна Самый надежный способ понять, что человек переболел COVID-19 - ответ врачаСамый надежный способ понять, что человек переболел COVID-19 - ответ врача Врач назвала смертельный симптом коронавирусаВрач назвала смертельный симптом коронавируса Степанов заявил о кардинальном изменении ситуации с коронавирусом в УкраинеСтепанов заявил о кардинальном изменении ситуации с коронавирусом в Украине "Такого еще не было": инфекционист рассказала о ​страшной ситуации с COVID-19 в Украине"Такого еще не было": инфекционист рассказала о ​страшной ситуации с COVID-19 в Украине
Следующий материал

Последние новости

13:19
Стало известно, где смотреть Перші Ластівки 2 сезон онлайн
13:13
Гороскоп на 17 декабря для всех: пик фарта и разрешение любовных проблем Видео
13:12
В Минздраве назвали новые сроки вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
12:56
Авария на Шулявском мосту: Кличко прокомментировал инцидент Видео
12:56
В Минздраве нашли возможность повысить зарплаты медикам Видео
Реклама
12:33
Меган Маркл и принц Гарри начали сотрудничество со Spotify
12:26
Диабет 2 типа: названы 7 ранних предупреждающих симптомов Видео
12:24
ЕС в шаге от удара санкциями по режиму Лукашенко: стали известны подробности Видео
12:20
Верховная Рада упразднила возрастной ценз для госслужащих
12:18
В ЕС одобрили продление санкций против России: стал известен срок Видео
12:07
Названа самая высокооплачиваемая знаменитость 2020 года
12:05
В Киеве анонсировали рост тарифов на проезд в маршрутках: названа цена и сроки
12:03
Гороскоп на 16 декабря для всех: блестящий результат и награда после завалов Видео
11:49
Инфекционист рассказал, сколько продержится у переболевших иммунитет к COVID-19 Видео
11:48
Внебрачная "дочь Путина" показала в Instagram свою жизнь Видео
11:42
Лилия Ребрик умилила трогательным фото с дочками
11:40
Верховная Рада "попрощалась" с министром ветеранов
11:27
Смертельное зернышко: под Тернополем умерла годовалая девочка, родители винят врачей Видео
11:00
"Какое позорище": в Сети разозлились из-за "танкиста" Зеленского на памятнике ВСУ Видео
10:55
Вспышка COVID-19 после Нового года и Рождества: в Минздраве предупредили украинцев Видео
Реклама
10:47
Высокое давление: назван любимый продукт, который провоцирует гипертонию Видео
10:46
В сеть попал отрывок из фильма Чудо-женщина 1984 Видео
10:16
Андрей Рыбак признался, общается ли с ним Ксения Мишина после Холостячки
10:12
Антирекорд: впервые за сутки более трех тысяч украинцев с COVID-19 попали в больницы Видео
10:09
Когда вместо мозгов - ностальгия: почему нельзя запрещать российскую вакцину мнение
10:08
"Нафтогаз" выплатит Витренко премию в 4 миллиона долларов - СМИ Видео
10:08
Лукашенко раскрыл планы о битве за власть в Беларуси Видео
09:32
YouTube не работает: произошел очередной сбой в работе сервисов Google
09:32
Борьба с пиратством: в ЕС сделали заявление о работе Вконтакте и Telegram Видео
09:27
Коронавирус в Киеве: за сутки нашли почти две тысячи новых больных
08:44
Танцы "зеленой" команды по граблям истории продолжаются мнение
08:33
Трамп пытается назначить спецпрокурора по делу Хантера Байдена - СМИ Видео
08:16
Коронавирус в Украине снова рванул вперед: много смертей и больше 10 тыс. новых зараженных Видео
07:43
Бывшая ВИА Гра полностью обнажилась на нескромном фото
07:35
Байден назначит нового посла США в Украине – Волкер
07:35
Повторное заражение коронавирусом: в Минздраве рассказали, кто в зоне риска Видео
07:14
Комаровский объяснил, почему пациенты с COVID-19 пытаются покончить с собой Видео
06:55
Зеленский вступил в последнюю фазу своего президентства мнение
06:54
Вакцинация от COVID-19 вакциной Pfizer: в компании назвали все побочные эффекты Видео
06:25
Время "некрасивого рождественского свитера" пришло: модные новогодние свитера 2021 Фото Видео
Реклама
06:08
Рада приняла Госбюджет: каким будет курс доллара в 2021 году для украинцев Видео
06:02
Полуголая ковбойша Анна Седокова похвалилась новым умением
05:30
Новый удар по России: эксперт сделал прогноз о политике США при Байдене Видео
04:53
Врач описал связь между курением и заражением COVID-19
04:12
Френч на Новый год 2021: самый модный новогодний французский маникюр Фото Видео
03:29
У Санта-Клауса оказался иммунитет к коронавирусу – ВОЗ Видео
02:49
Путин не пойдет на уступки по Донбассу: в СНБО объяснили, как действовать Зеленскому Видео
02:09
Щель экстаза: лучшие позы для занятий сексом в авто
01:34
Ученые нашли безопасный способ похудеть с помощью бактерий Видео
01:08
Нужно срочно к врачу: ученые назвали новый симптом COVID-19
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять