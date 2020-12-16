В Минздраве назвали новые сроки вакцинации от COVID-19 в Украине

Вакцинация от коронавируса в Украине может стартовать уже в феврале - Степанов / Reuters

Вакцинация от коронавируса в Украине может стартовать уже в феврале. Министерство здравоохранения прилагает усилия для того, чтобы государство получило препарат как можно раньше.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе своего брифинга в среду, 16 декабря, комментируя сроки вакцинации против коронавирусной инфекции на территории страны.

Как утверждает министр, согласно предварительной информации, первые партии препарата для вакцинации Украина рассчитывает получить в первом полугодии 2021 года. Когда конкретно – пока неизвестно: либо в конце первого, либо в начале второго квартала. Государство ведет переговоры с поставщиками с целью обеспечения первоочередности поставок вакцины в страну.Читайте такжеВ Минздраве назвали дату старта вакцинации украинцев от коронавируса

"Это идет по инициативе COVAX… Это уже подтверждено. Кроме того, сейчас мы работаем с производителями, у которых мы будем закупать вакцину… Мы пытаемся сделать так, чтобы эти вакцины пришли в Украину как можно ранее. Чтобы хотя бы первые вакцинации мы начали, мы поставили себе такую цель, начиная с февраля", - уточнил Степанов.

Также он добавил, что в переговорном процессе по вопросу получения вакцины от COVID-19 принимает участие и глава государства Владимир Зеленский. Президент говорит об этом с лидерами других стран.

Вакцинация от коронавируса в Украине