Степанов назвал причину введения жесткого карантина в Украине

В период локдауна в Украине успеют выздороветь люди, которые заразились коронавирусом в новогодние праздники - Степанов / УНИАН

Власти приняли решение усилить карантин в Украине с 8 по 24 января в связи с тем, что данный временной отрезок совпадает с инкубационным периодом заболеваемости COVID-19 у людей, которые заразились вирусом во время новогодних праздников.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу, 8 января, в ходе своего брифинга, решение об ужесточении противоэпидемиологических мер учитывает ожидания роста заболеваемости коронавирусной инфекцией после новогодних праздников. Процесс выздоровления людей, которые инфицировались в данный период времени, как раз придется на время усиленного карантина.Читайте такжеВ Украине начался локдаун: что запрещено и кому разрешили работать

"Я думаю, что всем понятно, что, когда есть массовое скопление людей во время новогодних праздников, количество инфицированных растет. Этот инкубационный период – 14 дней – как раз будет приходиться на действие усиленных ограничительных мер", - подчеркнул Степанов.

Карантин в Украине