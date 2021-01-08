Степанов назвал причину введения жесткого карантина в Украине

Инкубационный период при инфицировании COVID-19 составляет 14 дней, напомнил Максим Степанов.
Власти приняли решение усилить карантин в Украине с 8 по 24 января в связи с тем, что данный временной отрезок совпадает с инкубационным периодом заболеваемости COVID-19 у людей, которые заразились вирусом во время новогодних праздников.
Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу, 8 января, в ходе своего брифинга, решение об ужесточении противоэпидемиологических мер учитывает ожидания роста заболеваемости коронавирусной инфекцией после новогодних праздников. Процесс выздоровления людей, которые инфицировались в данный период времени, как раз придется на время усиленного карантина.Читайте такжеВ Украине начался локдаун: что запрещено и кому разрешили работать
"Я думаю, что всем понятно, что, когда есть массовое скопление людей во время новогодних праздников, количество инфицированных растет. Этот инкубационный период – 14 дней – как раз будет приходиться на действие усиленных ограничительных мер", - подчеркнул Степанов.
Карантин в Украине
- Правительство 9 декабря приняло решение о запуске на всей территории Украины жесткого карантина с 8 по 24 января. Власти указывали, что данные меры вводятся по причине предупреждения второй волны COVID-19 в стране.
- Несмотря на слухи о том, что карантин в январе могут отменить или перенести, 7 января по итогам совещания в Офисе президента Зеленского власти оставили свое решение в силе.
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил введение противоэпидемиологических мер и заявил, что карантин не предусматривает крайне жестких ограничений.