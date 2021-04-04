В Минздраве назвали регионы на грани красной зоны карантина

Хмельницкая, Черкасская и Донецкая области на грани красной зоны карантина / Фото galka.if.ua

Министерство здравоохранения в воскресенье, 4 апреля, обновило данные по ситуации с COVID-19 в регионах Украины. В красной зоне по-прежнему находятся Киев и 10 областей. На грани попадания в зону усиленных эпидемиологических ограничений оказались Хмельницкая, Черкасская и Донецкая области.

Согласно данным ведомства, в Хмельницкой области превышены показатели по загруженности больничных коек с кислородом и в два раза выше нормы цифры по госпитализациям. В Черкасской области высокий уровень выявления прецедентов заболевания. В Донецкой области коэффициент выявления новых случаев инфицирования оказался на грани нормы, а уровень госпитализаций превышен.

Хмельницкая область

В регионе практически на грани цифры по загруженности больничных коек для пациентов с коронавирусом, нуждающихся в кислороде – 64% из 65%, разрешенных для областей оранжевой зоны. Показатели по уровню госпитализации превышают норму в два раза.

Черкасская область

В области превышен показатель выявления прецедентов инфицирования – 22,6% при норме в 20%.

Донецкая область

В регионе коэффициент обнаружения новых случаев COVID-19 составляет 18% при норме 20%. Также превышает оптимальные показатели и уровень госпитализации пациентов – 65 при норме 60 на 100 тысяч населения.Читайте такжеВрач дал совет по поводу температуры при коронавирусе

Красная зона карантина на 4 апреля

Киев

Житомирская область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Черновицкая область

Черниговская область

Остальные регионы оказались в оранжевой зоне. Единственная область желтой зоны – Херсонская.

В красной зоне карантина запрещена работа заведений сферы общественного питания, торгово-развлекательных центров, а также проведение массовых мероприятий. По решению местных властей может быть приостановлена работа общественного транспорта.

Коронавирус в Украине