В Минздраве назвали регионы на грани красной зоны карантина

Эпидемиологические показали трех областей превышают требования карантинных норм.
Министерство здравоохранения в воскресенье, 4 апреля, обновило данные по ситуации с COVID-19 в регионах Украины. В красной зоне по-прежнему находятся Киев и 10 областей. На грани попадания в зону усиленных эпидемиологических ограничений оказались Хмельницкая, Черкасская и Донецкая области.
Согласно данным ведомства, в Хмельницкой области превышены показатели по загруженности больничных коек с кислородом и в два раза выше нормы цифры по госпитализациям. В Черкасской области высокий уровень выявления прецедентов заболевания. В Донецкой области коэффициент выявления новых случаев инфицирования оказался на грани нормы, а уровень госпитализаций превышен.
Хмельницкая область
В регионе практически на грани цифры по загруженности больничных коек для пациентов с коронавирусом, нуждающихся в кислороде – 64% из 65%, разрешенных для областей оранжевой зоны. Показатели по уровню госпитализации превышают норму в два раза.
Черкасская область
В области превышен показатель выявления прецедентов инфицирования – 22,6% при норме в 20%.
Донецкая область
В регионе коэффициент обнаружения новых случаев COVID-19 составляет 18% при норме 20%. Также превышает оптимальные показатели и уровень госпитализации пациентов – 65 при норме 60 на 100 тысяч населения.Читайте такжеВрач дал совет по поводу температуры при коронавирусе
Красная зона карантина на 4 апреля
- Киев
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Сумская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
Остальные регионы оказались в оранжевой зоне. Единственная область желтой зоны – Херсонская.
В красной зоне карантина запрещена работа заведений сферы общественного питания, торгово-развлекательных центров, а также проведение массовых мероприятий. По решению местных властей может быть приостановлена работа общественного транспорта.
Коронавирус в Украине
- По данным на утро воскресенья, 4 апреля, за последние 24 часа в Украине установлено 13 738 новых прецедентов заражения COVID-19. Больше всего случаев зарегистрировано в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.
- Вирусолог Алла Мироненко считает, что до лета 2021 года около 80% украинцев переболеют коронавирусом и получат базовый иммунитет к вирусу. Это будет означать, что государству больше не потребуется вводить усиленный карантин на территории Украины.