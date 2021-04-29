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В Минздраве назвали сроки нового всплеска заражений COVID-19

29 апреля 2021, 09:17
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Ослабление карантина приведет к вспышке заболевания коронавирусом в Украине, говорит Наталия Виноград.

COVID-19 в Украине снова атакует
В Украине прогнозируют новую волну коронавируса / Фото Reuters

Ведущий специалист Министерства здравоохранения, эпидемиолог Наталия Виноград предупредила об опасности новой вспышки заболевания коронавирусом в Украине.

Как подчеркнула она в эфире Радио НВ, после майских праздников, накануне которых власти ослабляют карантин, Украина может столкнуться с новым всплеском заражений COVID-19.

"К сожалению, это так. Не потому, что я пессимист, — просто я реалист и должна вам сказать, что за каждый день несоблюдения мер мы заплатим новыми проблемами, в том числе случаями заболеваний, к большому сожалению. Штаммы остались, и они достаточно тяжелые, а поэтому будет и значительная часть тяжелых и критических пациентов", — предупредила Виноград.

Главный специалист Минздрава отметила, что ранее зафиксированная в стране вспышка заболеваемости связана с циркуляцией новых более заразных штаммов вируса.

"Однозначно волна не пройдена, но есть тенденция к уменьшению интенсивности эпидемического процесса, <...> за прошлую неделю она составляла 13% - это очень хороший показатель в целом по Украине. А если взять [статистику] по западному региону, то около 20% - за исключением нескольких областей, пошла стабилизация. <...> Что касается Центральной Украины, восточных территорий, там распространение новых штаммов началось позже. Преимущественно это и была основная причина стремительного роста [заболеваемости], поскольку контагиозность этих штаммов примерно в 2,7−3,2 раза выше", — добавила Виноград.

Коронавирус в Украине:

  • За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 11 тыс. 627 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 518 детей и 259 медицинских работников.
  • Также за минувшие сутки госпитализированы 3 тыс. 096 человек. Выздоровели 18 тыс. 442 человека. Тестирований методом ПЦР осуществлено 41 тыс. 499. Летальных случаев зарегистрировано 387.
  • Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 тыс. 203), Днепропетровской (1 тыс. 021) областях, Киеве (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.
  • За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 059 тыс. 465 человек. Выздоровели 1 млн 635 тыс. 333 человека. ПЦР-тестов проведено 9 млн 377 тыс. 391. Летальных случаев зарегистрировано 43 тыс. 778.
новости Украины коронавирус в Украине COVID-19
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