В Минздраве назвали сроки нового всплеска заражений COVID-19

В Украине прогнозируют новую волну коронавируса / Фото Reuters

Ведущий специалист Министерства здравоохранения, эпидемиолог Наталия Виноград предупредила об опасности новой вспышки заболевания коронавирусом в Украине.

Как подчеркнула она в эфире Радио НВ, после майских праздников, накануне которых власти ослабляют карантин, Украина может столкнуться с новым всплеском заражений COVID-19.

"К сожалению, это так. Не потому, что я пессимист, — просто я реалист и должна вам сказать, что за каждый день несоблюдения мер мы заплатим новыми проблемами, в том числе случаями заболеваний, к большому сожалению. Штаммы остались, и они достаточно тяжелые, а поэтому будет и значительная часть тяжелых и критических пациентов", — предупредила Виноград.

Главный специалист Минздрава отметила, что ранее зафиксированная в стране вспышка заболеваемости связана с циркуляцией новых более заразных штаммов вируса.

"Однозначно волна не пройдена, но есть тенденция к уменьшению интенсивности эпидемического процесса, <...> за прошлую неделю она составляла 13% - это очень хороший показатель в целом по Украине. А если взять [статистику] по западному региону, то около 20% - за исключением нескольких областей, пошла стабилизация. <...> Что касается Центральной Украины, восточных территорий, там распространение новых штаммов началось позже. Преимущественно это и была основная причина стремительного роста [заболеваемости], поскольку контагиозность этих штаммов примерно в 2,7−3,2 раза выше", — добавила Виноград.

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