В Минздраве назвали сроки пика эпидемии COVID-19 и предупредили о коллапсе

В Украине коронавирус набирает обороты / pixabay.com

Пиковые периоды заболеваемости COVID-19 могут наблюдаться в середине января и продлятся примерно до середины февраля.

Об этом заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин в интервью Лиге.

По его словам, учитывая данные эпидемиологии или статистики, локдаун в Украине неизбежен.

"Расчеты показывают, что пиковые периоды заболеваемости могут наблюдаться в середине января и продлятся примерно до середины февраля. По разным математическим моделям, международным в том числе, естественный спад заболеваемости коронавирусной болезни ожидается не ранее февраля 2021 года", - сказал Кузин.

По его словам, перед введением локдауна необходимо учитывать два фактора: способность системы здравоохранения и ограничения должны быть до того, как произойдет коллапс.

То есть, по словам Кузина, локдаун должен быть введен до больших празднеств и до естественного спада распространения коронавируса, чтобы удалось избежать катастрофических последствий.

"Проговаривали много сценариев. Моделировали, что целесообразно его вводить перед новогодними праздниками и завершать в середине января. Тогда он будет эффективным. Данные международных исследований говорят, что нужен как минимум трехнедельный карантин. Тогда можем рассчитывать - в условиях его соблюдения - минимум на минус 80% случаев заболевания ежедневно. Если говорим о двухнедельном карантине и более коротком, то его эффективность - минус 20-40% случаев заболевания ежедневно", - отметил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья.

Читайте такжеВ Украине готовят план "Б" в борьбе с пандемией COVID-19

Напомним, ранее начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан опроверг информацию министра здравоохранения Максима Степанова о снижении количества новых заболевших коронавирусом.

По его словам, опубликованная статистика стала результатом уменьшения тестирований.

Коронавирус в Украине: