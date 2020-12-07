В Минздраве назвали сроки пика эпидемии COVID-19 и предупредили о коллапсе

Игорь Кузин рассказал, когда ждать естественного спада заболеваемости коронавирусом.
Пиковые периоды заболеваемости COVID-19 могут наблюдаться в середине января и продлятся примерно до середины февраля.
Об этом заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин в интервью Лиге.
По его словам, учитывая данные эпидемиологии или статистики, локдаун в Украине неизбежен.
"Расчеты показывают, что пиковые периоды заболеваемости могут наблюдаться в середине января и продлятся примерно до середины февраля. По разным математическим моделям, международным в том числе, естественный спад заболеваемости коронавирусной болезни ожидается не ранее февраля 2021 года", - сказал Кузин.
По его словам, перед введением локдауна необходимо учитывать два фактора: способность системы здравоохранения и ограничения должны быть до того, как произойдет коллапс.
То есть, по словам Кузина, локдаун должен быть введен до больших празднеств и до естественного спада распространения коронавируса, чтобы удалось избежать катастрофических последствий.
"Проговаривали много сценариев. Моделировали, что целесообразно его вводить перед новогодними праздниками и завершать в середине января. Тогда он будет эффективным. Данные международных исследований говорят, что нужен как минимум трехнедельный карантин. Тогда можем рассчитывать - в условиях его соблюдения - минимум на минус 80% случаев заболевания ежедневно. Если говорим о двухнедельном карантине и более коротком, то его эффективность - минус 20-40% случаев заболевания ежедневно", - отметил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья.
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Напомним, ранее начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан опроверг информацию министра здравоохранения Максима Степанова о снижении количества новых заболевших коронавирусом.
По его словам, опубликованная статистика стала результатом уменьшения тестирований.
Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
- За прошедшие сутки госпитализировали 1 тыс. 037 человек, зафиксировано 145 летальных случаев.
- Медики провели 33 тыс. 502 тестирования, в частности методом ПЦР – 27 881, методом ИФА – 5 621.
- За все время пандемии в Украине зафиксировано 821 947 инфицированных коронавирусом, умерли 13 тыс. 733 человека, выздоровели - 423 тыс. 704.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в столице (1 526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.