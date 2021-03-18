В Минздраве назвали сроки прибытия вакцины Pfizer в Украину

Киев будет получать вакцину американской компании Pfizer траншами, сказал Александр Заика.
Первые поставки американской вакцины от COVID-19 Pfizer в Украину ожидаются уже в апреле. На следующем этапе украинское государство получит препарат во втором полугодии. Вероятным сценарием является поставка вакцины траншами, сказал глава отдела стратегии иммунизации Центра общественного здоровья при Минздраве Александр Заика в эфире телеканала Дом.
По его словам, вакцину Pfizer Украина получит уже в апреле. Однако это не говорит о том, что все партии препарата государству отправят сразу. Вакцину могут поставлять в Киев траншами. Этапы таких поставок согласовываются с поставщиками.
"Также поставки будут во втором полугодии. Это не значит, что все гарантированное количество поставят одномоментно. Вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласуются с поставщиками до того, как они попадают в Украину", - подчеркнул Заика.Читайте такжеУ Зеленского рассказали, когда вакцина Pfizer появится в Украине
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- На территорию Украины 23 февраля в количестве 500 доз прибыла первая вакцина от коронавируса – индийский препарат CoviShield, который называют аналогом англо-шведской вакцины Astra Zeneca.
- Кампания по вакцинации от COVID-19 в Украине началась 24 февраля. Первыми в очереди на прививку оказались медицинские работники и бойцы ООС на Донбассе.
- Украина столкнулась с проблемой в реализации плана вакцинации от коронавируса. Президент Владимир Зеленский призывал провести мероприятия, направленные на решение данной проблемы с целью стабилизации эпидемиологической ситуации.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что государство планирует начать делать прививки пожилым людям, старше 80 лет. Вакцинация людей пожилого возраста в Украине будет проходить в медицинских учреждениях поблизости от их места жительства.