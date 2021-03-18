В Минздраве назвали сроки прибытия вакцины Pfizer в Украину

Первые поставки вакцины Pfizer в Украину ожидаются уже в апреле / Фото Reuters

Первые поставки американской вакцины от COVID-19 Pfizer в Украину ожидаются уже в апреле. На следующем этапе украинское государство получит препарат во втором полугодии. Вероятным сценарием является поставка вакцины траншами, сказал глава отдела стратегии иммунизации Центра общественного здоровья при Минздраве Александр Заика в эфире телеканала Дом.

По его словам, вакцину Pfizer Украина получит уже в апреле. Однако это не говорит о том, что все партии препарата государству отправят сразу. Вакцину могут поставлять в Киев траншами. Этапы таких поставок согласовываются с поставщиками.

"Также поставки будут во втором полугодии. Это не значит, что все гарантированное количество поставят одномоментно. Вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласуются с поставщиками до того, как они попадают в Украину", - подчеркнул Заика.Читайте такжеУ Зеленского рассказали, когда вакцина Pfizer появится в Украине

Вакцинация от COVID-19 в Украине