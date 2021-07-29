УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Минздраве назвали условие для отмены масочного режима в Украине

29 июля 2021, 12:41

Кузин подчеркивает, что отмена масок будет возможна лишь тогда, когда большинство населения будет провакцинировано.

маски,карантин
Масочный режим пока отменять не будут / Reuters

Отмену масочного режима в Украине можно рассматривать только тогда, когда большинство жителей Украины будет провакцинировано, а риск передачи инфекции – снижен до минимума, заявил главный санврач страны Игорь Кузин.

"Мы можем рассматривать (отмену масок, – ред.) только тогда, когда большая часть населения является провакцинированной и когда есть гарантия, что ни один человек, снимающий маску в общественном месте или месте скопления людей, не рискует передать инфекцию", – отметил он в интервью УП.

На вопрос о том, проведут ли украинцы осень и зиму в масках, главный санврач ответил утвердительно. "Я уверен, что все уже привыкли и имеют лайфхаки, как их надо носить", – сказал он.

Кузин резюмировал, что осенью маска будет защищать не только от COVID-19, но и от других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и вируса гриппа.

Ранее Кузин заявил, что Украине вряд удастся избежать четвертой волны эпидемии коронавируса осенью. По его словам, того количества вакцин, которые у нас есть, банально не хватит для формирования коллективного иммунитета.

Отметим, что в Украине по состоянию на утро 29 июля зафиксировано 846 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 25 человек, еще 510 человек выздоровели.

МОЗ Игорь Кузин вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «В Минздраве назвали условие для отмены масочного режима в Украине». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украина превращается в Грецию: синоптик назвал сроки необратимого феноменаУкраина превращается в Грецию: синоптик назвал сроки необратимого феномена Больше не партнеры: почему Байден не приедет на Крымскую платформуБольше не партнеры: почему Байден не приедет на Крымскую платформу Звезда Крепостной без лишнего белья поразила идеальным теломЗвезда Крепостной без лишнего белья поразила идеальным телом "Должны готовиться к полномасштабной войне": волонтер озвучил неутешительный прогноз по Донбассу"Должны готовиться к полномасштабной войне": волонтер озвучил неутешительный прогноз по Донбассу Свернула шею: в Чернигове массажистка случайно убила свою клиенткуСвернула шею: в Чернигове массажистка случайно убила свою клиентку

Последние новости

13:03

Что делать при ДТП в Украине: алгоритм действий в случае аварии

12:55

Разжарит по максимуму: украинцев предупредили об аномальном пекле в августе Видео

12:41

В Минздраве назвали условие для отмены масочного режима в Украине Видео

12:39

День Ильи 2021: дата, традиции и запреты праздника

12:36

В Киеве взорвалась самодельная бомба в почтомате "Новой почты". Потом взрыв случился в Одессе

Реклама
12:33

Мы показали, что Украина может делать трансплантации, — Оксана Дмитриева

12:32

"Медовый, как рассвет": Настя Каменских показала упругий бюст в шикарном ракурсе

12:31

"Вам всем капец": в Киеве "шишка" из ГФС угодила в скандал с пьянкой за рулем Видео

12:30

Минздрав объявил об "угрожающей тенденции" COVID-19 в Киеве, Харьковской и Луганской областях Видео

11:58

В Польше автобус с детьми не разминулся с грузовиком: много пострадавших Видео

11:48

Прогорит, но воодушевится: что сулит гороскоп на август 2021 Скорпиону

11:43

Кубраков об историческом событии Большой стройки: вантовый мост соединил Хортицу и левый берег Запорожья

11:36

"Welcome to Ukraine": в Борисполе пограничник сдал копам россиянина, предложившего ему взятку Видео

11:33

Отцепили 9 вагонов: на поезде Интерсити Киев – Херсон вспыхнул пожар

11:29

Жестокое убийство 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине: все подробности

11:11

Анна Богдан неожиданно разразилась обвинениями в лицемерии Юли Зайки

10:43

"Исконно русский город": в Харькове разгорелся новый языковой скандал

10:33

"Шантажировали бы весь мир": Арахамия назвал отказ от ядерного оружия в Украине ошибкой Видео

10:29

Бил щенков о землю и вешал: что известно о 13-летнем подозреваемом в убийстве 6-летней Мирославы

10:26

Цена на газ в Европе бьет новые рекорды: Украина призвала ЕС нанести удар по Газпрому

Реклама
09:54

На Харьковщине пропала 6-летняя девочка: ребенка нашли мертвым

09:36

Эффективность COVID-вакцины от Pfizer снижается до 84% через полгода – исследование Видео

09:15

Заготовка на осень: почему Зеленский массово увольняет силовиков

09:08

Синоптик объявил штормовое предупреждение: почти всю Украину накроют грозы Видео

08:56

Поддержка оборонной мощи Украины и космос: Зеленский и Байден подпишут в США три документа Видео

08:21

Коронавирус в Украине ускорился: подскочило число больных и жертв за сутки

08:14

Пагубное влияние Путина и атака на Украину: в Сенате США поставили ультиматум Белому дому из-за СП-2 Видео

08:00

"Езжай к Лукашенко, которому ты ж**у облизываешь": Шкиряк и Шевченко устроили скандал в прямом эфире Видео

07:45

Зеленский еще не закончил чистку силовиков мнение

07:12

Еще одна медаль Украины на Олимпиаде-2020: пловец Михаил Романчук выборол "бронзу" Видео

07:12

Гороскоп на август 2021 для Весов: что в этом месяце нельзя делать представителям знака

06:49

Миссия МВФ в сентябре приедет в Украину

06:49

Мифы о диете: 5 ложных представлений о питании Видео

06:30

Хомчака умножили на ноль: чего ждать после увольнения главнокомандующего ВСУ мнение

06:15

Анна Тринчер в сексуальном белье игриво подразнила поклонников голыми селфи

06:10

Осторожно, рак: в каких потребительских товарах содержатся химикаты, вызывающие смертельную болезнь Видео

06:02

Жесткий разговор и удар от Конгресса: Арахамия назвал сценарий Зеленского на встречу с Байденом Видео

05:52

Диета от прыщей: 3 продукта, которых следует избегать для чистой кожи Видео

05:28

Сценарий Путина по Донбассу и изоляция от Конгресса: эксперт объявил об ударе Байдена по Зеленскому Видео

05:10

Звезда Квартала топлес удивила стройным телом в элегантной фотосессии

Реклама
05:02

В правительстве рассказали, сколько хотят снести хрущевок в Украине и куда расселят жителей Видео

04:22

Цены на продукты в Украине будут расти: что подорожает

03:57

Топ-3 полезностей для здоровья, наступающих после отказа от сахара

03:12

Эксперт рассказала, чем опасен жир на животе и как от него избавиться

02:47

Гороскоп на 29 июля для всех знаков Зодиака: стресс, обострение заболеваний или приятная встреча Видео

02:25

Капитан Марвел обнажилась и засветила потрясающее тело в сауне

02:16

Названы три самых невезучих знака Зодиака Видео

01:39

"Плохая пародия на 95 квартал": эксперт оценил последствия назначения Арестовича главой СБУ

00:51

Ученые сделали новое открытие в лечении ожирения и диабета Видео

00:29

Симптомы сердечного приступа: пять необычных признаков на коже Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять