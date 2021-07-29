В Минздраве назвали условие для отмены масочного режима в Украине

Масочный режим пока отменять не будут / Reuters

Отмену масочного режима в Украине можно рассматривать только тогда, когда большинство жителей Украины будет провакцинировано, а риск передачи инфекции – снижен до минимума, заявил главный санврач страны Игорь Кузин.

"Мы можем рассматривать (отмену масок, – ред.) только тогда, когда большая часть населения является провакцинированной и когда есть гарантия, что ни один человек, снимающий маску в общественном месте или месте скопления людей, не рискует передать инфекцию", – отметил он в интервью УП.

На вопрос о том, проведут ли украинцы осень и зиму в масках, главный санврач ответил утвердительно. "Я уверен, что все уже привыкли и имеют лайфхаки, как их надо носить", – сказал он.

Кузин резюмировал, что осенью маска будет защищать не только от COVID-19, но и от других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и вируса гриппа.

Ранее Кузин заявил, что Украине вряд удастся избежать четвертой волны эпидемии коронавируса осенью. По его словам, того количества вакцин, которые у нас есть, банально не хватит для формирования коллективного иммунитета.

Отметим, что в Украине по состоянию на утро 29 июля зафиксировано 846 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 25 человек, еще 510 человек выздоровели.