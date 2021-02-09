В Минздраве назвали условие для преодоления COVID-19 в Украине

Степанов анонсировал старт начала вакцинации в Украине.
Глава Минздрава Максим Степанов сказал, что Украине нужно для того, чтобы победить коронавирус COVID-19.
Для преодоления заболевания нужно, чтобы вакцинация в Украине охватила минимум 60% населения, рассказал министр на форуме Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы, который транслировал YouTube-канал in time Ukraine.
Чиновник добавил, что вакцина для украинцев должна быть безопасной и бесплатной.
"Нам очень нужно, чтобы победить COVID-19, провакцинировать минимум 60% граждан…", – заявил Степанов.
Министр также сообщил, что украинцев планируют начать вакцинировать на следующей неделе (15-21 февраля).
Вакцинация от коронавируса в Украине – что нужно знать
- Ранее Максим Степанов поделился, что в феврале наша страна получит миллион доз вакцины от COVID-19.
- По его словам, такого количества препаратов хватит для вакцинации полмиллиона граждан и почти полностью осуществить первый этап вакцинации.
- Всего в Украине запланировано пять этапов вакцинации. Массовая вакцинация может стартовать в конце 2021-го – в начале 2022 года.
- Вакцинация препаратами, которые закупили за бюджетные деньги, будет бесплатной.
Автор: Екатерина Присяжнюк