В Минздраве назвали условие для преодоления COVID-19 в Украине

Максим Степанов назвал условие, при котором в Украине можно преодолеть коронавирус / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов сказал, что Украине нужно для того, чтобы победить коронавирус COVID-19.

Для преодоления заболевания нужно, чтобы вакцинация в Украине охватила минимум 60% населения, рассказал министр на форуме Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы, который транслировал YouTube-канал in time Ukraine.

Чиновник добавил, что вакцина для украинцев должна быть безопасной и бесплатной.

"Нам очень нужно, чтобы победить COVID-19, провакцинировать минимум 60% граждан…", – заявил Степанов.

Министр также сообщил, что украинцев планируют начать вакцинировать на следующей неделе (15-21 февраля).

Вакцинация от коронавируса в Украине – что нужно знать