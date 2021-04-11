В Минздраве назвали условие завершения пандемии COVID-19 через три недели

Ляшко призвал украинцев носить маски / УНИАН

Победить пандемию коронавируса в Украине можно всего за три недели. Такое заявление сделал главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Украины Виктор Ляшко.

По словам Ляшко условие выхода из пандемии, это если бы все граждане в течение этого времени постоянно ходили в масках.

Как рассказал Ляшко в интервью Янине Соколовой, результаты исследования Центра по контролю и профилактике заболевания в США (CDC) показывают, что соблюдение масочного режима позволит "пройти эпидемию".

"Есть исследования CDC. Они сказали, что если бы все люди в течение трех недель носили маски, не снимая, коронавирусная болезнь была бы преодолена. Не снимайте маски, носите, и мы пройдем эпидемии", - сказал он.

Главный санитарный врач призвал всех людей носить маски, мыть водой с мылом или обрабатывать антисептиком руки и избегать скопления людей.

Кроме того, он советует вакцинироваться и не только от коронавируса, но и от других опасных болезней.

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