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В Минздраве назвали условия введения нового локдауна

9 марта 2021, 15:44

Нашей стране грозит тяжелый "коронавирусный" период, предупредил Степанов.

Степанов поделился, что при некоторых условиях Украине грозит жесткий карантин
При некоторых условиях Украине грозит новый локдаун, поделился Максим Степанов / УНИАН

Новый локдаун в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 введут, если в красную зону попадут свыше 13 областей и критерии, которые свидетельствуют о необходимости ввести более жесткий карантин, будут расти по всей стране.

Нашей стране грозит тяжелый период по заболеваемости коронавирусом в марте и апреле, но есть надежда, что не придется вводить локдаун, рассказал глава Минздрава Максим Степанов в комментарии Стране.

Министр также подтвердил, что в украинском государстве началась третья волна COVID-19.

"…если более 13 областей перейдут в красную зону и все критерии будут расти по всей стране – придется вводить новый жесткий локдаун. По нашим прогнозам, нас ждет достаточно тяжелый период по заболеваемости в марте и апреле…", – заявил собеседник.

Раннее в Минздраве объясняли, что какой-то населенный пункт может попасть в красную зону карантина, если два из пяти таких показателей будут удерживаться три дня подряд:

  • Количество ПЦР-тестов на COVID-19 за семь дней не менее 300 на 100 тысяч населения;
  • Коэффициент выявления случаев коронавируса среди протестированных составляет более 20%;
  • Рост количества госпитализаций в регионе более чем на 50% за неделю;
  • Количество госпитализаций более 60 на 100 тысяч населения в течение семь дней;
  • В регионе койки с кислородом загружены более чем на 65%.

Карантин в Украине – что нужно знать

В марте 2020 года началась пандемия коронавируса. В Украине из-за COVID-19 с 11 марта ввели жесткий карантин.

Позже ограничительные меры смягчали и продляли, заработал адаптивный карантин – судьбу ограничительных мер начали решать местные власти.

Страну поделили на четыре зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную. В зеленой зоне самые мягкие ограничительные меры, а в красной – самые жесткие.

В конце 2020-го заболевших стало намного больше, и власти решили ввести жесткий карантин – локдаун. Ужесточенный карантин действовал с 8 по 25 января.

Потом в украинском государстве снова заработал адаптивный карантин. Сейчас в красную зону входят четыре области – Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская.

В нашей стране уже было две волны коронавируса.

Максим Степанов локдаун
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