В Минздраве обнародовали статистику "побочек" после вакцинации от коронавируса

В МОЗ рассказали о побочных эффектах от коронавируса / Reuters

С начала вакцинации от коронавируса в нашей стране медики зафиксировали 1 436 случаев возникновение побочных эффектов у тех, кто получил прививку. Процент возникновения так называемых неблагоприятных событий после иммунизации составляет менее 1%, пишет Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины Facebook.

Процент случаев побочных эффектов среди имеющихся в Украине вакцин от коронавируса распределился следующим образом:

0,22% после введения вакцины Covishield;

после введения вакцины Covishield; 0,049% после китайской вакцины CoronaVac;

после китайской вакцины CoronaVac; 0,034% после вакцины Comirnaty (Pfizer);

после вакцины Comirnaty (Pfizer); 0,083% после вакцины AstraZeneca (Южная Корея).

"Польза от введения вакцин в защите от коронавирусной болезни продолжает преобладать над возможными рисками", - отметили в Государственном экспертном центре.

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