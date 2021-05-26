В Минздраве обнародовали статистику "побочек" после вакцинации от коронавируса

Польза от введения вакцин в защите от коронавирусной болезни продолжает преобладать над возможными рисками.
С начала вакцинации от коронавируса в нашей стране медики зафиксировали 1 436 случаев возникновение побочных эффектов у тех, кто получил прививку. Процент возникновения так называемых неблагоприятных событий после иммунизации составляет менее 1%, пишет Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины Facebook.
Процент случаев побочных эффектов среди имеющихся в Украине вакцин от коронавируса распределился следующим образом:
- 0,22% после введения вакцины Covishield;
- 0,049% после китайской вакцины CoronaVac;
- 0,034% после вакцины Comirnaty (Pfizer);
- 0,083% после вакцины AstraZeneca (Южная Корея).
"Польза от введения вакцин в защите от коронавирусной болезни продолжает преобладать над возможными рисками", - отметили в Государственном экспертном центре.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В Украину прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса Pfizer. Ее доставили в аэропорт "Киев".
- 18 мая Министерство здравоохранения обновило зоны карантина в Украине. В частности, Донецкую область перевели в "оранжевую" зону, а Черкасская область стала "желтой".
- Прием анальгетиков и жаропонижающих препаратов (таких как парацетамол, аспирин, ибупрофен) после вакцинации от коронавируса может негативно повлиять на формирование антител. Эту закономерность обнаружили специалисты медицинской школы Университета Дьюка в США.
Автор: Екатерина Трохимчук