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В Минздраве объяснили, как и когда стартует вакцинация от коронавируса

14 февраля 2021, 01:36
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Александр Заика назвал категории граждан, которые будут вакцинироваться в первую очередь.

вакцина
В Минздраве рассказали о вакцинации от коронавируса / Reuters

В Украине вакцинация от коронавируса будет предоставляться по разным сценариям и на разных платформах, рассказал завотделом иммунизации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Александр Заика.

На первых этапах, в соответствии с дорожной картой, утвержденной приказом Минздрава, предусматривается механизм использования выездных мобильных сессий, рассказал он в эфире канала Украина 24.

"Такие маршруты спланированы, спроектированы и готовы к работе, и каждая мобильная бригада, региональный координатор имеют поименные списки", - пояснил представитель Минздрава.

Он также назвал категории граждан, которые будут вакцинироваться в первую очередь.

"На первом этапе планируются прививки медиков, которые предоставляют помощь больным CОVID-19, также сюда вошли бригады экстренной помощи. Также в соответствии с дорожной картой на первом этапе вошли военные, находящиеся в зоне ООС", - добавил Заика.

Вакцина от коронавируса для Украины:

  • В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
  • 22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
  • 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
  • По результатам исследований в Индонезии препарат Sinovac показал эффективность в 65,3%.
  • По данным Национального агентства по надзору за здоровьем в Бразилии китайская вакцина CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.
Минздрав COVID-19 вакцина от коронавируса
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