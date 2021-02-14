В Минздраве объяснили, как и когда стартует вакцинация от коронавируса

Александр Заика назвал категории граждан, которые будут вакцинироваться в первую очередь.
В Украине вакцинация от коронавируса будет предоставляться по разным сценариям и на разных платформах, рассказал завотделом иммунизации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Александр Заика.
На первых этапах, в соответствии с дорожной картой, утвержденной приказом Минздрава, предусматривается механизм использования выездных мобильных сессий, рассказал он в эфире канала Украина 24.
"Такие маршруты спланированы, спроектированы и готовы к работе, и каждая мобильная бригада, региональный координатор имеют поименные списки", - пояснил представитель Минздрава.
Он также назвал категории граждан, которые будут вакцинироваться в первую очередь.
"На первом этапе планируются прививки медиков, которые предоставляют помощь больным CОVID-19, также сюда вошли бригады экстренной помощи. Также в соответствии с дорожной картой на первом этапе вошли военные, находящиеся в зоне ООС", - добавил Заика.
Вакцина от коронавируса для Украины:
- В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
- 22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
- По результатам исследований в Индонезии препарат Sinovac показал эффективность в 65,3%.
- По данным Национального агентства по надзору за здоровьем в Бразилии китайская вакцина CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.