В Минздраве объяснили, как и когда стартует вакцинация от коронавируса

В Минздраве рассказали о вакцинации от коронавируса / Reuters

В Украине вакцинация от коронавируса будет предоставляться по разным сценариям и на разных платформах, рассказал завотделом иммунизации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Александр Заика.

На первых этапах, в соответствии с дорожной картой, утвержденной приказом Минздрава, предусматривается механизм использования выездных мобильных сессий, рассказал он в эфире канала Украина 24.

"Такие маршруты спланированы, спроектированы и готовы к работе, и каждая мобильная бригада, региональный координатор имеют поименные списки", - пояснил представитель Минздрава.

Он также назвал категории граждан, которые будут вакцинироваться в первую очередь.

"На первом этапе планируются прививки медиков, которые предоставляют помощь больным CОVID-19, также сюда вошли бригады экстренной помощи. Также в соответствии с дорожной картой на первом этапе вошли военные, находящиеся в зоне ООС", - добавил Заика.

Вакцина от коронавируса для Украины: