В Минздраве объяснили, как организовать себе бесплатный тест на COVID-19 / УНИАН

Есть план действий по поводу того, как поступать человеку, если семейный врач отказывает ему в направлении на бесплатный тест на коронавирус. Об этом написали представители пресс-службы Министерства здравоохранения Украины в социальной сети Facebook.

Чиновники уточняют ‒ в случае, если врач отказался давать направление на бесплатное тестирование (несмотря на наличие симптомов) нужно обращаться на горячую линию 0 800 60 20 19 и получить инструкцию, как действовать дальше.

"Конечно, всегда можно сдать тест в частной лаборатории. Однако сегодня государство обеспечивает бесплатное тестирование на COVID-19 всем гражданам при наличии симптомов на основании Приказа МЗ Украины от 17.09.2020 № 2122", – говорится в сообщении Минздрава.

Кроме того, в центре защиты общественного здоровья добавили, что очень важно обращаться к семейному врачу либо на горячую линию с целью реализации своего законного права.

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Коронавирус в Украине:

COVID-19 за минувшие сутки был обнаружен у 19 419 жителей страны. В том числе заболели 766 детей и 480 медработников.

Кроме того, были госпитализированы 5092 человека; летальных случаев - 464; выздоровели - 10 032 человека.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине: