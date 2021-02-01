Ляшко объяснил, как записаться на прививку от COVID-19

Вакцинация против коронавируса в Украине стартует в феврале / Reuters

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как граждане смогут записаться на вакцинацию против коронавируса COVID-19.

По его словам, 10 февраля уже будет полностью протестирован модуль иммунопрофилактики в медицинских информационных системах, которые находятся у врачей, передает ТСН.

"И параллельно с этим будет запущен сайт, название там COVID-19, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактику", – рассказал Ляшко.

Параллельно разрабатывается коммуникационная кампания.

"Запустится, и будем говорить, что сегодня вакцинируются и записываются такие-то группы риска, где будет четко указано, где, в каком месте можно сделать прививку, кто будет проводить", – пояснил главный санврач.

Ляшко отметил, что будут три механизма записи на вакцинацию от COVID-19:

запись напрямую;

запись через семейного врача;

приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи.

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