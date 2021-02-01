Ляшко объяснил, как записаться на прививку от COVID-19

В Украине будут действовать три механизма записи на вакцинацию от коронавируса.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как граждане смогут записаться на вакцинацию против коронавируса COVID-19.
По его словам, 10 февраля уже будет полностью протестирован модуль иммунопрофилактики в медицинских информационных системах, которые находятся у врачей, передает ТСН.
"И параллельно с этим будет запущен сайт, название там COVID-19, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактику", – рассказал Ляшко.
Параллельно разрабатывается коммуникационная кампания.
"Запустится, и будем говорить, что сегодня вакцинируются и записываются такие-то группы риска, где будет четко указано, где, в каком месте можно сделать прививку, кто будет проводить", – пояснил главный санврач.
Ляшко отметил, что будут три механизма записи на вакцинацию от COVID-19:
- запись напрямую;
- запись через семейного врача;
- приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи.
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Вакцинация против коронавируса в Украине - новости:
- 29 января Верховная Рада дала старт вакцинации от COVID-19 в Украине.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация украинцев от коронавируса может стартовать с 15 февраля.
- Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему Украина "стоит с протянутой рукой" за вакцинами от COVID-19.
- Врачи объяснили, кому не стоит вакцинироваться препаратом AstraZeneca. Вирусологи установили возрастные ограничения для использования вакцины AstraZeneca.