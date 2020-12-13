В Минздраве объяснили, отменят ли жесткий карантин в Украине в январе

Максим Степанов уточнил, что речь о локдауне не идет.
Если запланированный на январь жесткий карантин в Украине отменят, то его придется экстренно вводить в феврале из-за резкого роста заболеваемости.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Украина 24.
"Если мы его не сделаем в январе, то нам его придется гарантированно экстренно делать в феврале на фоне большого роста заболеваемости", — высказался он.
Степанов отметил, что речь идет о жестком карантине, но не о локдауне.
"Если локдаун в том виде, в котором его вводили европейские страны, то, например, во Франции ты не мог выйти из дома, не заполнив форму. Комендантский час, максимум километр от дома — это да, это локдаун. У нас же есть определенные секторы экономики, которые закрываются, более того, по инициативе президента выделяются денежные компенсации", — пояснил глава Минздрава.
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Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:
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- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
- 9 декабря министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в период усиленного карантина в Украине украинцы смогут пользоваться общественным транспортом. В трамваях, троллейбусах, маршрутках и на железной дороге водителям разрешат перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения.