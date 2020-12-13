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В Минздраве объяснили, отменят ли жесткий карантин в Украине в январе

13 декабря 2020, 08:34
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Максим Степанов уточнил, что речь о локдауне не идет.

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С 8 по 25 января в Украине будет введен жесткий карантин / УНИАН

Если запланированный на январь жесткий карантин в Украине отменят, то его придется экстренно вводить в феврале из-за резкого роста заболеваемости.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Украина 24.

"Если мы его не сделаем в январе, то нам его придется гарантированно экстренно делать в феврале на фоне большого роста заболеваемости", — высказался он.

Степанов отметил, что речь идет о жестком карантине, но не о локдауне.

"Если локдаун в том виде, в котором его вводили европейские страны, то, например, во Франции ты не мог выйти из дома, не заполнив форму. Комендантский час, максимум километр от дома — это да, это локдаун. У нас же есть определенные секторы экономики, которые закрываются, более того, по инициативе президента выделяются денежные компенсации", — пояснил глава Минздрава.

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Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:

  • Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 9 176 человек. В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников.
  • По состоянию на утро воскресенья, 13 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 894 215.
  • 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
  • 9 декабря Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
  • 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
  • 9 декабря министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в период усиленного карантина в Украине украинцы смогут пользоваться общественным транспортом. В трамваях, троллейбусах, маршрутках и на железной дороге водителям разрешат перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения.

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