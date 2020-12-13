В Минздраве объяснили, отменят ли жесткий карантин в Украине в январе

С 8 по 25 января в Украине будет введен жесткий карантин / УНИАН

Если запланированный на январь жесткий карантин в Украине отменят, то его придется экстренно вводить в феврале из-за резкого роста заболеваемости.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Украина 24.

"Если мы его не сделаем в январе, то нам его придется гарантированно экстренно делать в феврале на фоне большого роста заболеваемости", — высказался он.

Степанов отметил, что речь идет о жестком карантине, но не о локдауне.

"Если локдаун в том виде, в котором его вводили европейские страны, то, например, во Франции ты не мог выйти из дома, не заполнив форму. Комендантский час, максимум километр от дома — это да, это локдаун. У нас же есть определенные секторы экономики, которые закрываются, более того, по инициативе президента выделяются денежные компенсации", — пояснил глава Минздрава.

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