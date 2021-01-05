В Минздраве объяснили, почему локдаун в Украине будет 16 дней

В Украине локдаун на 16 дней необходим, чтобы сбить волну распространения COVID-19, сказал Максим Степанов / УНИАН

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что более жесткий карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 – локдаун 2021 – в Украине будет 16 дней, поскольку за это время можно полностью сбить волну передачи заболевания.

Нашей стране необходимо ужесточение карантинных мер, в частности для того, чтобы в случае необходимости медпомощь могли получить все, рассказал чиновник на брифинге, который Министерство здравоохранения транслировало в Facebook.

По его словам, локдаун в Украине в январе также нужен для того, чтобы потом не ужесточать карантинные меры.

"...16 дней – это тот срок, который необходим нам, чтобы действительно полностью сбить такую волну распространения COVID-19… Нам это нужно, чтобы мы потом не вводили никакие локдауны, для того, чтобы мы спокойно прошли пиковый рост заболеваемости гриппом…", – заявил министр.

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