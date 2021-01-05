В Минздраве объяснили, почему локдаун в Украине будет 16 дней

Более жесткий карантин в Украине нужен по нескольким причинам, поделился Степанов.
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что более жесткий карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 – локдаун 2021 – в Украине будет 16 дней, поскольку за это время можно полностью сбить волну передачи заболевания.
Нашей стране необходимо ужесточение карантинных мер, в частности для того, чтобы в случае необходимости медпомощь могли получить все, рассказал чиновник на брифинге, который Министерство здравоохранения транслировало в Facebook.
По его словам, локдаун в Украине в январе также нужен для того, чтобы потом не ужесточать карантинные меры.
"...16 дней – это тот срок, который необходим нам, чтобы действительно полностью сбить такую волну распространения COVID-19… Нам это нужно, чтобы мы потом не вводили никакие локдауны, для того, чтобы мы спокойно прошли пиковый рост заболеваемости гриппом…", – заявил министр.
Когда будет локдаун в Украине – что нужно знать
- В Украине карантин из-за коронавируса действует с 11 марта прошлого года. Сначала карантинные меры были жесткими, а потом их смягчили.
- В середине осени эпидемиологическая ситуация ухудшилась, и власти решили ужесточить карантин – был анонсирован локдаун.
- Кабмин решил, что карантинные меры должны быть более жесткими с 8 января по 24 число включительно.
- С декабря суточная статистика по количеству найденных больных коронавирусом серьезно изменилась – начали ставить меньше диагнозов.
- В СМИ появилась информация, что локдаун будет перенесен на конец января.