В Минздраве объяснили, почему вакцина Pfizer так долго едет в Украину

Если бы в феврале Украина не получила 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca, то получила бы 117 000 доз Pfizer, сказал Ляшко.
Украина до сих пор не получила вакцину от коронавируса Pfizer в рамках инициативы COVAX из-за бюрократии и поставки препарата AstraZeneca (CoviShield), заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Почему не пришел Pfizer так, как и обещал COVAX? Возникли бюрократические процедуры между самой штаб-квартирой Pfizer и инициативой COVAX. От Украины все документы полностью были представлены вовремя. Способности принять эту вакцину были подтверждены. К нам вопросов нет", - заявил Ляшко, сообщает Радио свобода.
По словам Ляшко, COVAX самостоятельно определяет приоритеты поставки вакцин в разные страны мира.
"На тот момент, когда все эти бюрократические процедуры уладили, в Украину заезжает вакцина (AstraZeneca - ред.) И начинается вакцинация. Но в некоторые страны вакцина не заехала, потому глобальная инициатива COVAX, которая заинтересована в равном доступе к вакцинам, перенаправила вакцину в те страны, которые еще вообще не начали делать прививки", - добавил он.
Ляшко уточнил, что если бы в феврале Украина не получила 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca, то получила бы 117 тысяч доз Pfizer в рамках COVAX раньше.
"COVAX — это не просто пообещали и дали, а пообещали и дали в зависимости от того, как проходит вакцинация", - сказал Ляшко.
Вакцина от коронавируса Pfizer - о чем сообщалось ранее:
- 30 января главный санитарный врач заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX. Речь шла о 117 тысячах доз.
- 21 февраля стало известно, что вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, предотвращает передачу коронавируса на 95,8% после двух доз.
- 6 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- 10 апреля главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина ожидает 14-15 апреля поставку вакцины от коронавируса Pfizer - 117 тысяч доз в рамках COVAX.