В Минздраве объяснили, почему вакцина Pfizer так долго едет в Украину

В Минздраве объяснили, почему вакцина Pfizer так долго едет до Украины / Фото Reuters

Украина до сих пор не получила вакцину от коронавируса Pfizer в рамках инициативы COVAX из-за бюрократии и поставки препарата AstraZeneca (CoviShield), заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Почему не пришел Pfizer так, как и обещал COVAX? Возникли бюрократические процедуры между самой штаб-квартирой Pfizer и инициативой COVAX. От Украины все документы полностью были представлены вовремя. Способности принять эту вакцину были подтверждены. К нам вопросов нет", - заявил Ляшко, сообщает Радио свобода.

По словам Ляшко, COVAX самостоятельно определяет приоритеты поставки вакцин в разные страны мира.

"На тот момент, когда все эти бюрократические процедуры уладили, в Украину заезжает вакцина (AstraZeneca - ред.) И начинается вакцинация. Но в некоторые страны вакцина не заехала, потому глобальная инициатива COVAX, которая заинтересована в равном доступе к вакцинам, перенаправила вакцину в те страны, которые еще вообще не начали делать прививки", - добавил он.

Ляшко уточнил, что если бы в феврале Украина не получила 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca, то получила бы 117 тысяч доз Pfizer в рамках COVAX раньше.

"COVAX — это не просто пообещали и дали, а пообещали и дали в зависимости от того, как проходит вакцинация", - сказал Ляшко.

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