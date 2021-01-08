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В Минздраве объяснили ситуацию с регистрацией вакцины Спутник V в Украине

8 января 2021, 11:47
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В Украине проведут экспертизу российской вакцины от коронавируса Спутник V.

Максим Степанов
Украина узнает, что представляет собой российская вакцина от COVID-19 - Степанов / УНИАН

Министерство здравоохранения получило заявку фармацевтической компании Биолек на регистрацию российской вакцины от COVID-19 Спутник V на территории Украины. Теперь должны быть предоставлены документы, подтверждающие прохождение препаратом всех фаз клинических исследований.

Как рассказал глава Минздрава Максим Степанов в ходе своего брифинга в пятницу, 8 января, после отправления заявки на регистрацию компания также должна подать сопровождающие документы, свидетельствующие о результатах испытаний российского препарата. Экспертиза должна показать, что на самом деле представляет собой вакцина от коронавируса Спутник V.

"Действительно, 6 января компания "Биолек" подала заявку в Государственный экспертный центр. Дальше они должны по закону подать еще регистрационную форму, досье, в котором нужно отобразить результаты всех фаз клинических испытаний. Наконец мы увидим не политические лозунги, а что такое эта российская вакцина. Дальше можно будет говорить о качестве этих документов и этой вакцины", - подчеркнул Степанов.Читайте такжеВакцинация от коронавируса в РФ: большинство россиян не хотят колоть Спутник V – опрос

Российская вакцина Спутник V в Украине

Минздрав Максим Степанов новости Украины российская вакцина Спутник V
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