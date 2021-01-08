В Минздраве объяснили ситуацию с регистрацией вакцины Спутник V в Украине

В Украине проведут экспертизу российской вакцины от коронавируса Спутник V.
Министерство здравоохранения получило заявку фармацевтической компании Биолек на регистрацию российской вакцины от COVID-19 Спутник V на территории Украины. Теперь должны быть предоставлены документы, подтверждающие прохождение препаратом всех фаз клинических исследований.
Как рассказал глава Минздрава Максим Степанов в ходе своего брифинга в пятницу, 8 января, после отправления заявки на регистрацию компания также должна подать сопровождающие документы, свидетельствующие о результатах испытаний российского препарата. Экспертиза должна показать, что на самом деле представляет собой вакцина от коронавируса Спутник V.
"Действительно, 6 января компания "Биолек" подала заявку в Государственный экспертный центр. Дальше они должны по закону подать еще регистрационную форму, досье, в котором нужно отобразить результаты всех фаз клинических испытаний. Наконец мы увидим не политические лозунги, а что такое эта российская вакцина. Дальше можно будет говорить о качестве этих документов и этой вакцины", - подчеркнул Степанов.Читайте такжеВакцинация от коронавируса в РФ: большинство россиян не хотят колоть Спутник V – опрос
Российская вакцина Спутник V в Украине
- В России 8 декабря заявили, что фармкомпания Биолек из Харькова имеет возможность производить российскую вакцину Спутник V. Производственные мощности компании соответствуют стандартам, которые позволяют наладить производство препарата.
- В фармкомпании Биолек в ответ рассказали, что никаких договоренностей с россиянами не заключали. Компания готова производить вакцину только в том случае, если препарат будет зарегистрирован на территории Украины.
- Как стало известно 2 января, Биолек 30 декабря подала в Минздрав документы о регистрации российской вакцины Спутник V в Украине.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 2 января утверждал, что вакцина Спутник V вряд ли получит регистрацию на территории страны, так как препарат не прошел третью фазу клинических исследований, которая завершится только в декабре 2021 года.