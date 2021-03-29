В Минздраве объявили о более 30 мутациях COVID-19 в Украине

Из-за новых вариаций коронавируса врачи вынуждены менять протоколы лечения - эпидемиолог / Reuters

В Украине сегодня распространяется более 30 разных генотипов COVID-19. Вирусные инфекции попадают на территорию страны в том числе и из Европы и африканских континентов. Зафиксирован и видоизмененный британский штамм коронавируса, поражающий молодые возрастные группы. Из-за мутации изменилась природа вируса, вследствие чего некоторые ранее перспективные препараты становятся неэффективными. Однако вакцины против новых вариантов коронавируса работают, заявила главный специалист Минздрава по специальности Эпидемиология Наталья Виноград, сообщает Укринформ.

По ее словам, в Украине уже насчитается более 30 генотипов воронавирусной инфекции. Чтобы тщательно отслеживать эпидемию, нужно соблюдать принципы оказания медицинской помощи, вирусологического наблюдения и изучения эпидемиологической составляющей.

"Что касается второй составляющей (наблюдение за вирусом, - ред.). Она не была организована в Украине должным образом, поэтому данные по штаммам - это те, которые мы получали из-за границы, куда доставлялись образцы, мы получали с опозданием. Теперь уже в Украине начаты свои исследования... Сегодня в Украине циркулирует более 30 различных генотипов вирусов", - утверждает эпидемиолог.Читайте такжеВОЗ установила четыре сценария передачи коронавируса человеку - AP

По словам Виноград, в Украину вирусные инфекции попадают с разных территорий, в том числе и из Европы и африканских стран. Установлен у нас и британский штамм, а также его модификация, к которой менее всего устойчивы молодые возрастные группы, среди них – дети и подростки.

Более того, ученая рассказала, что по причине мутаций изменилась природа вируса, и, таким образом, прогноз для самих пациентов. Из-за этого некоторые лекарства, которые раньше рассматривали в качестве перспективных, оказались неэффективными. Врачи вынуждены пересматривать протоколы лечения.

При этом Виноград указала, что вакцины против COVID-19, существующие сейчас, работают против мутаций коронавируса.

"Все производители вакцин рассматривают возможность замены и выпуска новых вакцин с направленностью по "мутантам", но сегодня те вакцины, которые используются, являются эффективными", - сказала врач.Читайте такжеКоронавирус в Украине: почти 12 тысяч больных и 5 тысяч госпитализаций

Виноград подчеркнула, что, согласно проведенным исследованиям, вакцины AstraZeneca, Pfizer и Moderna менее эффективны против британского штамма, однако все же обеспечивают защиту. К примеру, у нигерийского штамма обнаружены альтернативные мутации, и вакцина AstraZeneca против такой модификации уже существенно снизилась.

Вариации коронавируса в Украине