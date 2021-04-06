Степанов объявил регионы, которые выведут из красной зоны

В Ивано-Франковской области заполненность больничных коек для пациентов, которые нуждаются в кислороде, составляет уже 37%, сказал Максим Степанов.
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях стабилизировалась. Регионы скоро могут вывести из красной зоны карантинных ограничений. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.
В ходе своего брифинга во вторник, 6 апреля, министр рассказал, что месяц назад в Ивано-Франковской и Закарпатской областях была зафиксирована сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19. Согласно данным на 1 марта заполненность больничных коек в Ивано-Франковской области для пациентов, нуждающихся в кислороде, была на уровне 82%. Сегодня этот показатель составляет 37%. В регионах стали меньше болеть коронавирусом.
Следовательно, в Минздраве прогнозируют, что уже в ближайшие дни при условии полной стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции, области начнут выходить из красной зоны.Читайте такжеВ НАН назвали сроки, когда закончится пик третьей волны коронавируса
"У нас значительно уменьшилось количество заболевших, что в Ивано-Франковской, что в Закарпатской, что в Черновицкой областях. Мы планируем, что в ближайшие дни при полной стабилизации эти области начнут выходить из "красного" уровня (эпидемиологической опасности), - подчеркнул Степанов.
Какие регионы готовят к выходу из красной зоны
- Черновицкая область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
Коронавирус в Украине
- По данным на утро вторника, 6 апреля, на территории Украины за последние 24 часа зарегистрировано новых 13 267 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего прецедентов установлено в Одесской (1436), городе Киеве (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях. За прошедшие сутки из-за COVID-19 погибли 430 человек.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что сложная ситуация с распространением коронавируса в Украине ожидается в течение 2 недель. Улучшение ожидается с 15 апреля, однако не исключено, что до этой даты по стране будет фиксироваться до 25 тысяч прецедентов ежесуточных заражений.
- Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий допустил ситуацию, при которой между областями Украины могут появиться блокпосты. Это произойдет в том случае, если будет установлена катастрофическая ситуация с заболеваемостью COVID-19.