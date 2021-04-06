Степанов объявил регионы, которые выведут из красной зоны

В ближайшие дни Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области могут выйти из красной зоны карантина - Степанов / МОЗ

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях стабилизировалась. Регионы скоро могут вывести из красной зоны карантинных ограничений. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

В ходе своего брифинга во вторник, 6 апреля, министр рассказал, что месяц назад в Ивано-Франковской и Закарпатской областях была зафиксирована сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19. Согласно данным на 1 марта заполненность больничных коек в Ивано-Франковской области для пациентов, нуждающихся в кислороде, была на уровне 82%. Сегодня этот показатель составляет 37%. В регионах стали меньше болеть коронавирусом.

Следовательно, в Минздраве прогнозируют, что уже в ближайшие дни при условии полной стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции, области начнут выходить из красной зоны.Читайте такжеВ НАН назвали сроки, когда закончится пик третьей волны коронавируса

"У нас значительно уменьшилось количество заболевших, что в Ивано-Франковской, что в Закарпатской, что в Черновицкой областях. Мы планируем, что в ближайшие дни при полной стабилизации эти области начнут выходить из "красного" уровня (эпидемиологической опасности), - подчеркнул Степанов.

Какие регионы готовят к выходу из красной зоны

Черновицкая область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

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