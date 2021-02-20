В Минздраве отказались назвать точную дату поставки вакцины от COVID-19 в Украину

Ляшко сообщил, что вакцина AstraZeneca ожидается в Украине "в ближайшее время" / УНИАН

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отказался называть дату поставки первой вакцины от коронавируса в Украину.

По его словам, это станет известно, когда самолет с препаратом вылетит в нашу страну. Об этом Ляшко сказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 19 февраля.

"Дату я сейчас не скажу, пока она (вакцина, - ред.) не будет загружена в самолет, и самолет не вылетит, и не скажут, что самолет прилетает", - отметил он.

Главный санврач добавил: если самолет с вакциной прибудет в Украину в 16:00 в определенный день, то со следующего дня машины выезжают в 25 областных центров. При этом шесть областей получат вакцину в первый день, а 19 - на следующий.

"Вакцина в Украине будет, она будет безопасной, качественной и эффективной. Другую вакцину в Украину не завезут. Разрешат ее использовать только после того, как она будет зарегистрирована в Украине, получит украинскую инструкцию и будет разрешена отечественным регулятором к запуску и к вакцинации", - заверил Ляшко.

По его словам, что сейчас в нашей стране на регистрации находятся три вакцины: Pfizer, AstraZeneca и Sinovac. Ляшко подчеркнул, что AstraZeneca поступит в Украину "в ближайшее время".

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