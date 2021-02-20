В Минздраве отказались назвать точную дату поставки вакцины от COVID-19 в Украину

Вакцина в Украине будет, она будет безопасной, качественной и эффективной. В этом заверил Виктор Ляшко. Но когда это произойдет - пока что непонятно.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко отказался называть дату поставки первой вакцины от коронавируса в Украину.
По его словам, это станет известно, когда самолет с препаратом вылетит в нашу страну. Об этом Ляшко сказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 19 февраля.
"Дату я сейчас не скажу, пока она (вакцина, - ред.) не будет загружена в самолет, и самолет не вылетит, и не скажут, что самолет прилетает", - отметил он.
Главный санврач добавил: если самолет с вакциной прибудет в Украину в 16:00 в определенный день, то со следующего дня машины выезжают в 25 областных центров. При этом шесть областей получат вакцину в первый день, а 19 - на следующий.
"Вакцина в Украине будет, она будет безопасной, качественной и эффективной. Другую вакцину в Украину не завезут. Разрешат ее использовать только после того, как она будет зарегистрирована в Украине, получит украинскую инструкцию и будет разрешена отечественным регулятором к запуску и к вакцинации", - заверил Ляшко.
По его словам, что сейчас в нашей стране на регистрации находятся три вакцины: Pfizer, AstraZeneca и Sinovac. Ляшко подчеркнул, что AstraZeneca поступит в Украину "в ближайшее время".
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Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:
- 10 февраля стало известно, что НАБУ расследует коррупцию при закупке COVID-вакцин. Обнародованная цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, заявили в НАБУ.
- С понедельника, 15 февраля, в Украине должна была начаться кампания по вакцинации от коронавируса. Эту дату называли глава Минздрава Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко. Однако этого не произошло.
- 16 февраля Степанов заявил о попытке срыва прививочной кампании в Украине. В частности, глава Минздрава обвинил НАБУ в попытке срыва украинской программы вакцинации в интересах России. По его словам, "грязные" заявления НАБУ подрывают международный авторитет Украины. В результате производители вакцин от коронавируса уже неохотно идут на контакт с украинскими властями.
- В Государственном экспертном центре Минздрава заявили, что в начале этой недели были поданы документы для регистрации в Украине двух вакцин для профилактики COVID-19 производства индийской и бельгийской компаний. На данный момент ведомство обрабатывает три заявления на регистрацию вакцин против COVID-19.
- 19 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что вылетел в Индию на для проведения прямых переговоров с производителями о дополнительных объемах вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году.
- Бизнесмен и политик Алексей Давиденко считает, что власти точно не знают, когда препарат от коронавируса будет отгружен, поэтому точную дату начала прививочной кампании боятся называть.