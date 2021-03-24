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В Минздраве отреагировали на смерть военнослужащей ВСУ после прививки Covishield

24 марта 2021, 09:31
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Противопоказаний к введению вакцины у женщины не было. В тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек.

вакцина, коронавирус
23 марта умерла военнослужащая ВСУ, 21 марта ее вакцинировали от COVID-19 / Фото Reuters

В Минздраве Украины сделали официальное заявление относительно смерти военнослужащей Вооруженных сил Украины в Одесской области, которой сделали прививку препаратом от коронавируса индийского производства Covishield.

Министерство здравоохранения выражает искренние соболезнования семье и близким погибшей, говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Там подтвердили, что в 17:20 во вторник, 23 марта, в пгт Черноморское Лиманского района Одесской области зафиксирована смерть военнослужащей.

"По предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни", - говорится в сообщении.

По информации командования медицинских сил ВСУ, 21 марта женщина получила прививки против COVID-19 вакциной Covishield / AstraZeneca. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, поскольку в ближайшее время должна была быть привлечена к силам, задействованным в Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе.

В Минздраве отметили, что противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к какому-либо из компонентов препарата, у женщины не было.

"В тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации в других пациентов не зарегистрировано. По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала", - добавили в ведомстве.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. О ее результатах сообщат дополнительно.

В Минздраве добавили, что по состоянию на 19 марта, в мире введено более 397 млн ​​доз вакцины против COVID-19. Согласно имеющимся данным ВОЗ, не зафиксировано ни одного случая смерти от вакцины против коронавируса.

С начала прививочной кампании в Украине привито 137 026 человек против COVID-19. Среди них зарегистрировано 590 неблагоприятных событий после иммунизации, только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы.

По факту смерти военнослужащей ВСУ будет проведено полноценное расследование, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения.

Смерть военнослужащей ВСУ в Одесской области - о чем ранее писал Главред:

  • 23 марта после вакцинации препаратом от коронавируса индийского производства Covishield умерла военнослужащая Вооруженных сил Украины. Смерть наступила вследствие оторвавшегося тромба.
  • Вакцинировалась служащая ВСУ в воскресенье, 21 марта.
  • Отмечается, что она страдала гипертонической болезнью.
  • В Одесской ОГА и в командовании Медицинских сил ВСУ подтвердили смерть женщины. 24 марта будут проведены все необходимые исследования. О причине смерти обещают сообщить в кратчайшие сроки.
Минздрав новости Украины вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса индийская вакцина CoviShield
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