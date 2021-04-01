В Минздраве озвучили срок годности первой партии вакцины Covishield

Глава Минздрава Максим Степанов заверил, что все, кто получил первую прививку вакциной Covishield, получат вторую дозу.
Первая партия вакцины Covishield, которая была разработана компанией AstraZeneca будет пригодна еще несколько месяцев. Срок годности партии вакцины истекает 23 июня, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Украина 24 .
"23 июня (истекает срок годности - ред.). Мы обязательно используем это (первую партию вакцины - ред.) в ближайшее время", - сказал министр.
Кроме того, глава Минздрава заверил, что все, кто получил первую прививку вакциной Covishield, получат вторую дозу. Однако вторую прививку могут сделать вакциной AstraZeneca не только индийского производства.
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"Сейчас ходят фейки, что если первая доза была сделана Covishield, то и вторая должна быть сделана ею. Мы говорим о вакцинации вакциной Astrazeneca. Все люди получат вторую дозу, но это может быть европейская, южнокорейская или индийская Astrazeneca. Это одна и та же вакцина", - пояснил Степанов.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщалось:
- COVID-19 в Украине установил смертельный антирекорд. По состоянию на утро 1 апреля был зафиксирован 421 летальных случаев. Поставлены еще 17 569 диагнозов.
- На прошлой неделе коронавирус в Украине также установил ряд антирекордов. В течение нескольких дней каждый день увеличивалось число поставленных диагнозов, а по состоянию на утро 26 марта официально выявили наибольшее число больных за 24 часа за все время эпидемии.
- Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская считает, что Украине не обойтись без жесточайшего локдауна, поскольку другими способами противодействовать распространению инфекции уже невозможно.