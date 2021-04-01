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В Минздраве озвучили срок годности первой партии вакцины Covishield

1 апреля 2021, 21:20
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Глава Минздрава Максим Степанов заверил, что все, кто получил первую прививку вакциной Covishield, получат вторую дозу.

вакцинация
В Минздраве назвали срок годности первой партии вакцин / УНИАН

Первая партия вакцины Covishield, которая была разработана компанией AstraZeneca будет пригодна еще несколько месяцев. Срок годности партии вакцины истекает 23 июня, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Украина 24 .

"23 июня (истекает срок годности - ред.). Мы обязательно используем это (первую партию вакцины - ред.) в ближайшее время", - сказал министр.

Кроме того, глава Минздрава заверил, что все, кто получил первую прививку вакциной Covishield, получат вторую дозу. Однако вторую прививку могут сделать вакциной AstraZeneca не только индийского производства.

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"Сейчас ходят фейки, что если первая доза была сделана Covishield, то и вторая должна быть сделана ею. Мы говорим о вакцинации вакциной Astrazeneca. Все люди получат вторую дозу, но это может быть европейская, южнокорейская или индийская Astrazeneca. Это одна и та же вакцина", - пояснил Степанов.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщалось:

  • COVID-19 в Украине установил смертельный антирекорд. По состоянию на утро 1 апреля был зафиксирован 421 летальных случаев. Поставлены еще 17 569 диагнозов.
  • На прошлой неделе коронавирус в Украине также установил ряд антирекордов. В течение нескольких дней каждый день увеличивалось число поставленных диагнозов, а по состоянию на утро 26 марта официально выявили наибольшее число больных за 24 часа за все время эпидемии.
  • Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская считает, что Украине не обойтись без жесточайшего локдауна, поскольку другими способами противодействовать распространению инфекции уже невозможно.

Вакцина Максим Степанов новости Украины вакцина Sinovac
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