В Минздраве озвучили сроки вакцинации от коронавируса учителей

Ляшко напомнил, что коллективный иммунитет формируется при достижении уровня в 95% вакцинированного населения.
Украинских учителей намерены привить от коронавируса до начала следующего учебного года, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью УП. Жизнь, опубликованным в понедельник, 15 марта.
При этом он не сказал, когда начнется вакцинация.
Ляшко напомнил, что коллективный иммунитет формируется при достижении уровня в 95% вакцинированного населения.
"Нам необходимо создать иммунную прослойку, которая не позволит циркулировать вирусу с такой интенсивностью, которая может приводить к возникновению вспышек и значительных госпитализаций. Этого нам удастся достичь уже при наличии 60% иммунитета у населения нашей страны", - отметил санврач.
Вакцина от коронавируса для Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- Вакцинация в Украине началась 24 февраля. В первую очередь прививки от коронавируса стали делать медицинским работникам. В конце февраля начали вакцинировать бойцов ООС на Донбассе.
- Первой официальной вакциной от COVID-19 в Украине стал индийский препарат CoviShield, который называют аналогом вакцины Astra Zeneca. Вакцину в количестве 500 тысяч доз привезли в Киев 23 февраля.
- Глава Минздрава Максим Степанов 9 марта заявлял о проблемах в выполнении плана вакцинации в Украине. Государство планировало делать по 10 тысяч прививок в день, однако возникли проблемы с выполнением показателей.Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит
- вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале. По его словам, наша страна получит 117 тысяч доз вакцины.
- Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что поставки вакцины от коронавируса Pfizer в Украину перенесены с конца февраля – на начало марта.
Автор: Екатерина Трохимчук