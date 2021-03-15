В Минздраве озвучили сроки вакцинации от коронавируса учителей

Выяснилось, когда учителям сделают прививки от коронавируса / Reuters

Украинских учителей намерены привить от коронавируса до начала следующего учебного года, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью УП. Жизнь, опубликованным в понедельник, 15 марта.

При этом он не сказал, когда начнется вакцинация.

Ляшко напомнил, что коллективный иммунитет формируется при достижении уровня в 95% вакцинированного населения.

"Нам необходимо создать иммунную прослойку, которая не позволит циркулировать вирусу с такой интенсивностью, которая может приводить к возникновению вспышек и значительных госпитализаций. Этого нам удастся достичь уже при наличии 60% иммунитета у населения нашей страны", - отметил санврач.

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