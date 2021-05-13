В Минздраве озвучили стоимость одной дозы COVID-вакцины

Как пояснил Степанов, украинская сторона по контрактам не может разглашать точную стоимость закупленной вакцины.
Глава Минздрава Максим Степанов озвучил среднюю стоимость одной дозы вакцины от коронавируса, которую приобрела Украина. По его словам, одна доза вакцины в среднем обходится государству в 7,52 доллара.
Как пояснил Степанов, украинская сторона по контрактам не может разглашать точную стоимость закупленной вакцины.
"Мы не можем разглашать цену из-за жестокой конфиденциальности договоров, но я могу сказать, что в целом мы тратим 240,5 млн долларов на 32 млн доз вакцин: это с доставкой, с логистикой, со всеми расходами. Средняя цена для Украины одной дозы вакцины получается 7,52 доллара", - сказал министр в эфире канала НАШ.
Коронавирус в Украине: новости
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Автор: Екатерина Трохимчук