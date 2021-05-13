В Минздраве озвучили стоимость одной дозы COVID-вакцины

Стоимость вакцины от коронавируса назвал Степанов / Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов озвучил среднюю стоимость одной дозы вакцины от коронавируса, которую приобрела Украина. По его словам, одна доза вакцины в среднем обходится государству в 7,52 доллара.

Как пояснил Степанов, украинская сторона по контрактам не может разглашать точную стоимость закупленной вакцины.

"Мы не можем разглашать цену из-за жестокой конфиденциальности договоров, но я могу сказать, что в целом мы тратим 240,5 млн долларов на 32 млн доз вакцин: это с доставкой, с логистикой, со всеми расходами. Средняя цена для Украины одной дозы вакцины получается 7,52 доллара", - сказал министр в эфире канала НАШ.

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