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В Минздраве подробно рассказали о группах риска к коронавирусу

22 марта 2021, 19:02

Люди преклонного возраста все еще в "красной зоне" риска, поскольку наибольшая доля заболевших именно в возрастной группе 50-59 лет, 60 и старше.

Ляшко
Ляшко высказался о группах риска / УНИАН

Структура заболеваемости коронавирусом в Украине по возрасту почти неизменна - наиболее уязвимыми к COVID-19, как и в начале пандемии, остаются люди преклонного возраста, рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

Люди преклонного возраста все еще в "красной зоне" риска, поскольку наибольшая доля заболевших именно в возрастной группе 50-59 лет, 60 и старше.

"Мы проанализировали помесячно возрастную долю больных с августа 2020 года по март 2021 года. Такой же анализ сделали и по возрастной доле умерших с диагнозом "коронавирусная болезнь". И увидели, что в Украине структура заболеваемости по возрасту почти неизменна. При этом последние три месяца видим рост именно в возрастной группе 60+", - рассказал он.

В возрастной группе свыше 60 лет, как отметил Ляшко, также наблюдается наиболее критическое течение заболевания. В частности, 75-80% всех смертельных случаев регистрируется именно в этой возрастной группе. В возрастной группе 65 и старше выше и вероятность повторного инфицирования.

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По результатам исследования, опубликованного в журнале The Lancet, перенесенная болезнь защищала от повторного инфицирования коронавирусом на 80,5%, при этом у людей, старше 65 лет, такая защита была только у 47,1%. В связи с этим в Минздраве планируют как можно быстрее провести вакцинацию этой категории людей.

Ляшко добавил, что результаты 3 фазы клинического исследования вакцины AstraZeneca, которое недавно завершилось в США, показали более 80% эффективности в возрастной группе 65+ лет.

Карантин в Киеве - о чем ранее писал Главред:

  • В связи с ухудшением ситуации, связанной с заболеваемостью коронавирусом в столице, столичные власти приняли решение об усилении карантина в Киеве с 20 марта. Усиленные противоэпидемиологические меры продлятся до 9 апреля. На данный период в столице запрещены массовые мероприятия, работа учреждений культуры, ТРЦ и заведений общепита.
  • По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе серьезные проблемы с заболеваемостью COVID-19. Медицинская система может оказаться на грани коллапса в том случае, если не будут приняты серьезные меры.
  • Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта своим решением определила Киев в красную эпидемиологическую зону. Правила красной зоны будут действовать для столицы с 23 марта.

коронавирус новости Украины Виктор Ляшко
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