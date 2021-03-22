В Минздраве подробно рассказали о группах риска к коронавирусу

Ляшко высказался о группах риска / УНИАН

Структура заболеваемости коронавирусом в Украине по возрасту почти неизменна - наиболее уязвимыми к COVID-19, как и в начале пандемии, остаются люди преклонного возраста, рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

Люди преклонного возраста все еще в "красной зоне" риска, поскольку наибольшая доля заболевших именно в возрастной группе 50-59 лет, 60 и старше.

"Мы проанализировали помесячно возрастную долю больных с августа 2020 года по март 2021 года. Такой же анализ сделали и по возрастной доле умерших с диагнозом "коронавирусная болезнь". И увидели, что в Украине структура заболеваемости по возрасту почти неизменна. При этом последние три месяца видим рост именно в возрастной группе 60+", - рассказал он.

В возрастной группе свыше 60 лет, как отметил Ляшко, также наблюдается наиболее критическое течение заболевания. В частности, 75-80% всех смертельных случаев регистрируется именно в этой возрастной группе. В возрастной группе 65 и старше выше и вероятность повторного инфицирования.

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По результатам исследования, опубликованного в журнале The Lancet, перенесенная болезнь защищала от повторного инфицирования коронавирусом на 80,5%, при этом у людей, старше 65 лет, такая защита была только у 47,1%. В связи с этим в Минздраве планируют как можно быстрее провести вакцинацию этой категории людей.

Ляшко добавил, что результаты 3 фазы клинического исследования вакцины AstraZeneca, которое недавно завершилось в США, показали более 80% эффективности в возрастной группе 65+ лет.

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