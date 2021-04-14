В Минздраве поведали, кому запрещено колоть вакцину от COVID-19

Кому нельзя колоть вакцину от коронавируса / Фото Reuters

В самый разгар компании по вакцинации от коронавируса в Украине в Минздраве напомнили гражданам, кому противопоказано делать прививку, говорится в сборнике ответов вопросы о вакцинации против COVID-19, который составили при поддержке Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Вакцинация противопоказана тем, у кого:

аллергия на любой из компонентов вакцины

была тяжелая аллергическая реакция на первую дозу вакцины

лихорадка (температура выше 38°C)

При этом простуда или насморк с температурой ниже 38°C не является преградой для вакцинации. Но не рекомендуется приглашать на вакцинацию людей с признаками простуды и высокой температурой, поскольку у них может быть COVID-19.

Также нельзя вакцинировать лиц младше, чем указано в инструкции к вакцине. Если сказано, что вакцинация от 18 лет, значит тех, кто младше, нельзя вакцинировать.

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