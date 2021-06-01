В Минздраве пояснили, кого можно считать полностью защищенным от COVID-19

Кого можно считать полностью защищённым от коронавируса / УНИАН

В Минздраве нашей страны пояснили, кого считать полностью вакцинированным от коронавируса. В частности, полностью привитыми считаются лица, у которых прошло две недели со дня получения второй дозы вакцины, сообщает страница ведомства в Facebook.

"В общем, человек считается полностью иммунизированных от COVID-19, когда прошло 2 недели после получения второй дозы вакцины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если с момента получения второй прививки не прошло две недели, то человек не считается полностью иммунизированным.

"Если вы вакцинировались лишь одной дозой или с момента второй прививки еще не прошло 2 недели - вы не считаетесь полностью иммунизированным и еще не имеете эффективной защиты от болезни", - говорится в сообщении.

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В Минздраве подчеркнули, что если вакцинированный человек, принимает лекарства, подавляющие иммунитет, он также не может быть полностью защищен от коронавируса.

"Даже после вакцинации вам нужно придерживаться противоэпидемических требований", - говорится в сообщении.

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