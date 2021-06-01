В Минздраве пояснили, кого можно считать полностью защищенным от COVID-19

С момента получения второй прививки не прошло две недели, то человек не считается полностью иммунизированным.
В Минздраве нашей страны пояснили, кого считать полностью вакцинированным от коронавируса. В частности, полностью привитыми считаются лица, у которых прошло две недели со дня получения второй дозы вакцины, сообщает страница ведомства в Facebook.
"В общем, человек считается полностью иммунизированных от COVID-19, когда прошло 2 недели после получения второй дозы вакцины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если с момента получения второй прививки не прошло две недели, то человек не считается полностью иммунизированным.
"Если вы вакцинировались лишь одной дозой или с момента второй прививки еще не прошло 2 недели - вы не считаетесь полностью иммунизированным и еще не имеете эффективной защиты от болезни", - говорится в сообщении.
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В Минздраве подчеркнули, что если вакцинированный человек, принимает лекарства, подавляющие иммунитет, он также не может быть полностью защищен от коронавируса.
"Даже после вакцинации вам нужно придерживаться противоэпидемических требований", - говорится в сообщении.
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред
- 30 мая в Одессе открыли центр вакцинации от COVID-19. Тут будут вакцинировать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации в приложении Дия или через контакт-центр Минздрава. Центр работает на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия".
- В столице на базе Международного выставочного центра в выходные дни начал работать большой Центр вакцинации от COVID-19. А во Львове вакцинальный центр открывают на стадионе, который построили к Евро-2012.
- Минздрав договорился о покупке 1,9 млн доз китайского препарата CoronaVac. В конце марта в нашу страну прибыла первая партия вакцины – 215 тысяч доз. В конце апреля Украина получила еще 500 тысяч доз препарата CoronaVac.
- По данным Минздрава, вакцинировано от коронавируса в Украине по состоянию на 30 мая 2021 года уже 1 015 978 человек.