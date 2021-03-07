В Минздраве пояснили, можно ли колоть AstraZeneca пожилым людям

В Украине вакцину этим препаратом уже получили 1436 человек данной возрастной категории.
Вакцину от коронавируса, разработанную компанией Oxford/AstraZeneca, рекомендуется к использованию людям старше 60 лет, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Информацию о том, что вакцина AstraZeneca не подходит пожилым людям Ляшко назвал "мифом", пишет пресс-служба Минздрава.
В Украине вакцину этим препаратом уже получили 1436 человек данной возрастной категории.
Также Виктор Ляшко назвал возрастные группы с высокой смертностью от коронавируса и инфицированием.
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В Украине более 50% летальных случаев регистрируется в группе 70+. А если мы добавим к этой группе 10 лет, то есть 60+, то это все 82% летальных случаев, которые происходят в Украине в результате инфицирования коронавирусной болезнью.
Вакцинация в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.
- Позже глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield. Вакцинация прошла перед объективами журналистов.
- Президент Украины Владимир Зеленский получил прививку от коронавируса COVID-19 в Северодонецке Луганской области.