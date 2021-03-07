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В Минздраве пояснили, можно ли колоть AstraZeneca пожилым людям

7 марта 2021, 20:03
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В Украине вакцину этим препаратом уже получили 1436 человек данной возрастной категории.

вакцина AstraZeneca
Вакцина AstraZeneca не противопоказана пожилым людям / Фото Reuters

Вакцину от коронавируса, разработанную компанией Oxford/AstraZeneca, рекомендуется к использованию людям старше 60 лет, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Информацию о том, что вакцина AstraZeneca не подходит пожилым людям Ляшко назвал "мифом", пишет пресс-служба Минздрава.

В Украине вакцину этим препаратом уже получили 1436 человек данной возрастной категории.

Также Виктор Ляшко назвал возрастные группы с высокой смертностью от коронавируса и инфицированием.

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В Украине более 50% летальных случаев регистрируется в группе 70+. А если мы добавим к этой группе 10 лет, то есть 60+, то это все 82% летальных случаев, которые происходят в Украине в результате инфицирования коронавирусной болезнью.

Вакцинация в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Вакцина коронавирус новости Украины Виктор Ляшко Коронавирус Киев вакцинация от коронавируса
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