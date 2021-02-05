В Минздраве пояснили, почему COVID-вакцину будут везти из Индии

Степанов пояснил, почему вакцину будут поставлять из Индии / УНИАН

Вакцину от коронавируса для нашей страны от фармацевтических компаний AstraZeneca и Novavax будут поставлять из Индии, поскольку там расположены мощности по производству этого препарата.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, начале переговорного процесса был вариант поставки вакцин из завода, находящегося в России. Однако правительство этот вариант отвергло и остановилось на индийском Serum Institute, пишет Украина 24.

Известно, что Serum Institute институт производит практически все вакцины для Великобритании. Это, по словам министра, мощности AstraZeneca.

"Serum Institute для нас полностью понятное предприятие, одно из крупнейших в мире по производству вакцин и они изготовляют вакцины и для AstraZeneca и для Novavax", - добавил Степанов.

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