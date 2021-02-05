В Минздраве пояснили, почему COVID-вакцину будут везти из Индии

Serum Institute одно из крупнейших в мире предприятий по производству вакцин от коронавируса, и они изготовляют препараты для AstraZeneca и для Novavax.
Вакцину от коронавируса для нашей страны от фармацевтических компаний AstraZeneca и Novavax будут поставлять из Индии, поскольку там расположены мощности по производству этого препарата.
По словам главы Минздрава Максима Степанова, начале переговорного процесса был вариант поставки вакцин из завода, находящегося в России. Однако правительство этот вариант отвергло и остановилось на индийском Serum Institute, пишет Украина 24.
Известно, что Serum Institute институт производит практически все вакцины для Великобритании. Это, по словам министра, мощности AstraZeneca.
"Serum Institute для нас полностью понятное предприятие, одно из крупнейших в мире по производству вакцин и они изготовляют вакцины и для AstraZeneca и для Novavax", - добавил Степанов.
Вакцинация от коронавируса в Украине – главные новости
- Ранее Максим Степанов говорил, что страна в феврале может получить первые 150-200 тысяч доз вакцины, и тогда возможен старт вакцинации.Всего запланировано пять этапов вакцинации. Массовую вакцинацию всех граждан до 59 лет решили проводить на последнем этапе, ожидаемые сроки – конец 2021 года – начало 2022-го.
- В Минздраве отмечали, что вакцинация препаратами, которые закуплены за бюджетные деньги, будет бесплатной.
- Напомним, Украина вела переговоры о закупке вакцин через глобальный фонд доступа к препаратам против коронавируса – COVAX, и договаривалась с отдельными производителями.