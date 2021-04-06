В Минздраве признались, грозит ли Украине комендантский час и ЧП

Глава Минздрава Максим Степанов поведал, будут ли в Украине вводить комендантский час в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
Вопрос введения из-за пандемии коронавируса чрезвычайного положения или комендантского часа в Украине пока не рассматривается, но граждане все равно должны более сознательно соблюдать уже введенные в стране карантинные ограничения, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
При этом, как говорится в сообщении, обнародованном в Телеграм-канале Коронавірус-інфо, министр отметил, что соответствующие органы должны продолжать контроль за соблюдением существующих противоэпидемических мер.
"Мы можем прописывать любые правила. Но очень важно, чтобы они выполнялись. Только таким образом мы можем остановить распространение третьей волны COVID-19", - подчеркнул Степанов.
Вакцинация в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- Вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, ссылаясь на Европейское агентство по лекарственным средствам. Так он прокомментировал ситуацию с тем, что многие страны начали отказываться от вакцины AstraZenecа.
- 23 марта после вакцинации препаратом от коронавируса индийского производства Covishield умерла военнослужащая Вооруженных сил Украины. Смерть наступила вследствие оторвавшегося тромба.
Автор: Екатерина Трохимчук