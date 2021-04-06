В Минздраве признались, грозит ли Украине комендантский час и ЧП

Степанов рассказал о перспективах комендантского часа / УНИАН

Вопрос введения из-за пандемии коронавируса чрезвычайного положения или комендантского часа в Украине пока не рассматривается, но граждане все равно должны более сознательно соблюдать уже введенные в стране карантинные ограничения, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом, как говорится в сообщении, обнародованном в Телеграм-канале Коронавірус-інфо, министр отметил, что соответствующие органы должны продолжать контроль за соблюдением существующих противоэпидемических мер.

"Мы можем прописывать любые правила. Но очень важно, чтобы они выполнялись. Только таким образом мы можем остановить распространение третьей волны COVID-19", - подчеркнул Степанов.

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