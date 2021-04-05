В Минздраве прогнозируют до 25 тысяч заболевших коронавирусом в сутки

Коронавирус в Украине будет набирать обороты / Reuters

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов дал неутешительный прогноз по заболеваемости коронавирусом в Украине.

По его словам, напряженная ситуация с коронавирусом в стране будет наблюдаться еще не менее 10 дней, и в Минздраве прогнозируют до 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки.

"По нашим прогнозам, еще около 2 недель мы можем расти - и по количеству заболевших, и по количеству госпитализированных. Это происходит за счет определенных областей, регионов. Нас еще ждет достаточно напряженная ситуация с третьей волной COVID-19", - заявил министр.

По словам Степанова уровень заболеваемости может стабилизироваться только после 15 апреля, а вот показатель заболеваемости в ближайшее время может достигнуть 25 тысяч новых случаев в сутки.

"Есть много факторов, которые сейчас не выполняются. Например, те же самые правила, которые установлены в отношении карантинных ограничений. Они не выполняются на 100%. Ясно, что все эти факторы влияют на количество заболевших", - подчеркнул Степанов, передает Украина 24.

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Степанов также подчеркнул, что стабилизироваться уровень заболеваемости может лишь при условии соблюдения карантина.

"Даже если с 15 апреля эпидемия приостановится, и мы увидим уменьшение заболеваемости особенно в "красных" регионах, - это не значит, что все прошло. Впереди пасхальные и майские праздники, поэтому будем просить граждан полностью избегать массовых скоплений. Потому что потом снова получим вспышки коронавирусной болезни", - заявил Степанов.

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