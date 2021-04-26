В Минздраве раскрыли, когда Киев точно покинет красную зону

Красная зона Украины скоро уменьшится, сообщили в Минздраве.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Киев уже выходит из красной зоны карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
Киев покинет красную зону уже на этой неделе (26 апреля – 2 мая), рассказал чиновник Стране.
По словам министра, в городе стабилизируется ситуация с заболеваемостью, и он точно покинет красную зону до конца недели.
"Киев уже выходит из красной зоны. Думаю, точно до конца этой недели это произойдет…", – поделился сведениями Степанов.
Карантин в Украине и в Киеве – что нужно знать
Пандемия коронавируса стартовала в марте 2020 года, а с 12 числа в нашей стране начался карантин. В Украине было несколько волн COVID-19. В марте текущего года началась третья волна заболеваемости.
Власти Киева ужесточили карантин с 20 марта до 9 апреля. Закручивание карантинных гаек не помогло, и столица попала в красную карантинную зону.
С 5 апреля до 16 числа в Киеве ввели жесткий карантин – новый локдаун 2021. Позже ограничительные меры продлили до 30 апреля.
В Украине есть четыре зоны карантина – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Самые слабые меры в зеленой зоне, а самые строгие – в красной.
Зеленых зон в нашей стране пока нет.
В красной зоне Украины по состоянию на утро 26 апреля находятся:
- Киев;
- Киевская область;
- Харьковская область;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Черниговская область;
- Житомирская область;
- Хмельницкая область;
- Николаевская область;
- Запорожская область.
Ограничения красной зоны карантина в Украине
Коронавирус в Киеве – статистика на 26 апреля 2021 года
- Общее число обнаруженных заболевших – 191 751 человек, умерли 4 466 инфицированных, а выздоровели 120 044 пациента.
- В столице 25 апреля нашли 256 инфицированных, а 24 числа – 330.