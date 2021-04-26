В Минздраве раскрыли, когда Киев точно покинет красную зону

Киев перестанет быть "красным" на этой неделе, сказал Максим Степанов / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Киев уже выходит из красной зоны карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Киев покинет красную зону уже на этой неделе (26 апреля – 2 мая), рассказал чиновник Стране.

По словам министра, в городе стабилизируется ситуация с заболеваемостью, и он точно покинет красную зону до конца недели.

"Киев уже выходит из красной зоны. Думаю, точно до конца этой недели это произойдет…", – поделился сведениями Степанов.

Карантин в Украине и в Киеве – что нужно знать

Пандемия коронавируса стартовала в марте 2020 года, а с 12 числа в нашей стране начался карантин. В Украине было несколько волн COVID-19. В марте текущего года началась третья волна заболеваемости.

Власти Киева ужесточили карантин с 20 марта до 9 апреля. Закручивание карантинных гаек не помогло, и столица попала в красную карантинную зону.

С 5 апреля до 16 числа в Киеве ввели жесткий карантин – новый локдаун 2021. Позже ограничительные меры продлили до 30 апреля.

В Украине есть четыре зоны карантина – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Самые слабые меры в зеленой зоне, а самые строгие – в красной.

Зеленых зон в нашей стране пока нет.

В красной зоне Украины по состоянию на утро 26 апреля находятся:

Киев;

Киевская область;

Харьковская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Черниговская область;

Житомирская область;

Хмельницкая область;

Николаевская область;

Запорожская область.

Ограничения красной зоны карантина в Украине

/ Скриншот

Коронавирус в Киеве – статистика на 26 апреля 2021 года