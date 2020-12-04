Когда Минздрав предложит ввести локдаун в Украине: названы сроки

Минздрав предложит ввести в Украине жесткий карантин с начала января, сказал Максим Степанов / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что ведомство предложит Кабмину с начала января ввести локдаун в Украине – это жесткий карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Минздрав предложит правительству ввести новые ограничительные меры на три недели, рассказал министр во время брифинга, который транслировался на странице ведомства в Facebook.

По словам министра, до конца декабря в нашей стране нет необходимости вводить локдаун, поскольку медицинская система пока справляется с нагрузкой.

"Минздрав будет предлагать правительству ввести жесткий карантин с начала января сроком на три недели", – поделился Степанов.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что в Украине точно введут жесткие карантинные ограничительные меры.

Данилов добавил, что локдаун в Украине могут ввести в декабре или со 2 января.

Коронавирус в Украине и причина локдауна

В Украине с 11 марта начал действовать карантин для борьбы с коронавирусом. Сначала ограничительные меры были жесткими, была прекращена работа транспорта. Позже карантин смягчили.

В ноябре коронавирус поставил ряд суточных антирекордов, и Кабмин решил пойти на ужесточение карантина. В Украине 11 ноября ввели карантин выходного дня.

После того, как заработали новые ограничительные меры, ситуация с коронавирусом не улучшилась. Премьер Денис Шмыгаль сказал, что в Украине обсуждают ужесточение карантина. Потом был отменен карантин выходного дня.