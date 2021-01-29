Степанов раскрыл, кто в Украине устроил "истерию" из-за вакцины Спутник V

"Истерию" по поводу регистрации в Украине российской вакцины от COVID-19 устроила одна политсила, поделился Максим Степанов / Скриншот

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине одна политсила устроила "истерию" по поводу регистрации в стране российской вакцины от коронавируса COVID-19 Спутник V.

В нашей стране российский препарат никто регистрировать не будет, рассказал глава Минздрава во время брифинга, который транслировался на странице ведомства в Facebook.

Чиновник добавил, что старт вакцинации в Украине запланирован на февраль, и людей будут прививать только безопасными вакцинами.

"Одна политическая сила просто устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины... Спутник V. Сразу могу сказать – можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", – сказал Степанов.