Степанов раскрыл, кто в Украине устроил "истерию" из-за вакцины Спутник V

В нашей стране не будет зарегистрирована российская вакцина от коронавируса, подчеркнул министр.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине одна политсила устроила "истерию" по поводу регистрации в стране российской вакцины от коронавируса COVID-19 Спутник V.
В нашей стране российский препарат никто регистрировать не будет, рассказал глава Минздрава во время брифинга, который транслировался на странице ведомства в Facebook.
Чиновник добавил, что старт вакцинации в Украине запланирован на февраль, и людей будут прививать только безопасными вакцинами.
"Одна политическая сила просто устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины... Спутник V. Сразу могу сказать – можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", – сказал Степанов.
- Ранее член Совета Федерации и медик Владимир Круглый в Парламентской ассамблее Совета Европы заявил, что Украина есть в перечне стран, которые подали заявки на регистрацию вакцины Спутник V.
- Напомним, в марте 2020 года началась пандемия коронавируса, и в ряде стран мира начали разрабатывать вакцины.
- В РФ 11 августа зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию испытаний. Препарат не одобрили во Всемирной организации здравоохранения.
- Третья стадия испытаний вакцины самая масштабная, во время нее препарат испытывают, в частности на безопасность.
Автор: Екатерина Присяжнюк