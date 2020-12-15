В Минздраве раскрыли планы по бесплатной вакцинации от COVID-19

В Минздраве уже подготовили план вакцинации от COVID-19 в Украине и определили группы, которым сделают прививки в первую очередь.
В Украине бесплатно сделают прививку от коронавируса людям из группы риска, которых насчитывается около 21 миллиона человек. В первую очередь вакцинация ожидает медицинских работников, военнослужащих из зоны ООС и людей пожилого возраста.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе своего брифинга во вторник, 15 декабря, комментируя ситуацию с запуском процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции.
Кому бесплатно сделают прививку от COVID-19
- Медицинским работникам
- Бойцам Операции объединенных сил на Донбассе
- Персоналу в домах престарелых
- Людям пожилого возраста
- Работникам силовых структур
- Людям, старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями
"Мы считаем, что, в первую очередь, необходимо вакцинировать медработников, бойцов ООС, людей, пребывающих в интернатах, домах для людей пожилого возраста, работников образования, Нацполиции, Нацгвардии, людей старше 60 лет, людей с сопутствующими заболеваниями", - уточнил чиновник.Читайте такжеЛяшко сделал важное заявление о вакцине от коронавируса для украинцев
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- 11 декабря в Минздраве заявили, что процедура вакцинации от коронавируса на территории Украины начнется ориентировочно с 1 марта 2021 года. Сроки зависят от того, когда стране удастся получить вакцину. Планируется, что для вакцинации будут задействованы медицинские пункты и мобильные группы.
- Как утверждают в ведомстве, в аптеках вакцина против коронавируса может появиться не раньше осени 2021 года.
- Глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сказал, что министерство финансово полностью профинансирует вакцинацию от коронавируса в Украине, вследствие чего прививка станет для украинцев бесплатной.