В Минздраве раскрыли планы по бесплатной вакцинации от COVID-19

Около 21 миллиона украинцев могут рассчитывать на бесплатную прививку от COVID-19 / Reuters

В Украине бесплатно сделают прививку от коронавируса людям из группы риска, которых насчитывается около 21 миллиона человек. В первую очередь вакцинация ожидает медицинских работников, военнослужащих из зоны ООС и людей пожилого возраста.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе своего брифинга во вторник, 15 декабря, комментируя ситуацию с запуском процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции.

Кому бесплатно сделают прививку от COVID-19

Медицинским работникам

Бойцам Операции объединенных сил на Донбассе

Персоналу в домах престарелых

Людям пожилого возраста

Работникам силовых структур

Людям, старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями

"Мы считаем, что, в первую очередь, необходимо вакцинировать медработников, бойцов ООС, людей, пребывающих в интернатах, домах для людей пожилого возраста, работников образования, Нацполиции, Нацгвардии, людей старше 60 лет, людей с сопутствующими заболеваниями", - уточнил чиновник.Читайте такжеЛяшко сделал важное заявление о вакцине от коронавируса для украинцев

Вакцинация от COVID-19 в Украине