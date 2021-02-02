В Минздраве раскрыли планы по карантину в Украине

В Украине возобновят адаптивный карантин/ УНИАН

Министерство здравоохранения планирует вынести на заседание Кабинета министров постановление о возобновлении адаптивного карантина в Украине.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 2 февраля и уточнил, что по состоянию на начало этого месяца в Украине нет красных зон эпидемической опасности по распространению коронавирусной болезни COVID-19.

"Согласно нашей стратегии, мы хотим перейти к адаптивному карантину. Сейчас мы сделали просчеты – и в ближайшее время вынесем на заседание Кабинета министров это постановление", - сказал Степанов.

"Это результат нашей совместной деятельности по борьбе с "ковидом": у нас на сегодняшний день по тем показателям, которые были, нет ни одной административно-территориальной единицы, которая была в красной зоне", - добавил глава Минздрава.

Степанов уточнил, что за минувшую неделю в Украине выявили 27,157 тыс. больных COVID-19, а за первую неделю декабря было обнаружено 89,322 тыс. зараженных.

"Количество госпитализированных сократилось на 10 тысяч, количество выявленных – в три раза", – рассказал министр.

Степанов также отметил, что по уровню смертности на 1 млн человек Украина находится на 34-м месте среди стран Европы.

Читайте такжеЕвросоюз добавил цветную зону карантина из-за COVID-19

Коронавирус в Украине - статистика по состоянию на 2 февраля

По состоянию на 2 февраля 2021 года за сутки в Украине обнаружили 2394 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализировали 833 человека; летальных случаев - 156; выздоровели - 11457 пациентов.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 1 223 879 человек; выздоровели - 1 035 372 украинца; летальных исходов - 22 924.

Коронавирус в Украине - статистика 2 февраля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Карантин в Украине - последние новости: