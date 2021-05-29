В Минздраве раскрыли планы по обновлению карантина в Украине

Власти будут пересматривать показатели по зеленой зоне карантина.
Правительство планирует внести изменение в механизмы адаптивного карантина в Украине. Речь идет о показателях зеленой зоны, которую по нынешним критериям можно вводить только для всей страны, а не отдельных регионов. Такие меры направлены на адаптацию украинских эпидемиологических индикаторов к соответствующим требованиям Евросоюза. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Как сообщает РБК-Украина, по словам главы Минздрава, Евросоюз недавно изменил определение стран, граждане которых могут посещать государства наднационального объединение без ограничений. Теперь украинские индикаторы нужно адаптировать под европейские требования.
"Поэтому мы вносим изменения в постановление Кабмина о "зеленой" зоне, чтобы согласовать ее индикаторы с теми, которые действуют в ЕС. Потому что если Украина перейдет в "зеленую" зону, это будет означать, что мы сможем без паспортов вакцинации въезжать в ЕС", - сказал Ляшко.Читайте такжеШмыгаль объявил о продлении карантина в Украине до 30 июня
При этом он подчеркнул, что в новом постановлении Кабмина будет установлен список стран, которые могли бы посещать украинские туристы. В данный момент все изменения согласовываются.
Коронавирус в Украине
- Согласно данным на субботу, 29 мая, в Украине установлено 2 199 769 прецедентов заражения COVID-19. За последние 24 часа вирусом заразились 3096 человек.
- Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан ранее говорил о том, что в Украину идет новый штамм COVID-19, который сейчас циркулирует в Индии и Турции.
- Врач-иммунолог Федор Лапий считает, что летом в Украине существенно снизится уровень заболеваемости коронавирусом. При этом фиксируется улучшение ситуации с вакцинацией в стране.