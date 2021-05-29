В Минздраве раскрыли планы по обновлению карантина в Украине

Кабмин намерен внести постановление об изменении критериев зеленой зоны карантина - Ляшко / УНИАН

Правительство планирует внести изменение в механизмы адаптивного карантина в Украине. Речь идет о показателях зеленой зоны, которую по нынешним критериям можно вводить только для всей страны, а не отдельных регионов. Такие меры направлены на адаптацию украинских эпидемиологических индикаторов к соответствующим требованиям Евросоюза. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как сообщает РБК-Украина, по словам главы Минздрава, Евросоюз недавно изменил определение стран, граждане которых могут посещать государства наднационального объединение без ограничений. Теперь украинские индикаторы нужно адаптировать под европейские требования.

"Поэтому мы вносим изменения в постановление Кабмина о "зеленой" зоне, чтобы согласовать ее индикаторы с теми, которые действуют в ЕС. Потому что если Украина перейдет в "зеленую" зону, это будет означать, что мы сможем без паспортов вакцинации въезжать в ЕС", - сказал Ляшко.Читайте такжеШмыгаль объявил о продлении карантина в Украине до 30 июня

При этом он подчеркнул, что в новом постановлении Кабмина будет установлен список стран, которые могли бы посещать украинские туристы. В данный момент все изменения согласовываются.

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