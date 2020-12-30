В Минздраве раскрыли планы по получению вакцины от коронавируса AstraZeneca

Украина готова к началу плановой вакцинации населения, отметил Максим Степанов.
Министр здравоохранения Максим Степанов провел переговоры по вопросам сроков и получения Киевом вакцины от COVID-19 с исполнительным директором компании Алеком ван Гелдером. Государство выполнило предварительную работу по подготовке к вакцинации граждан.
Как сообщает пресс-служба ведомства, Степанов проводит переговоры с главным офисом AstraZeneca уже несколько месяцев. Сторонам уже удалось обговорить вопросы сроков и специфику поставки препарата компании на территорию Украины.
Власти утверждают, что уже провело все подготовительные мероприятия для начала вакцинации населения.Читайте такжеВ компании AstraZeneca сделали громкое заявление об эффективности вакцины
"В течение нескольких месяцев МОЗ Украины налаживает активную и эффективную коммуникацию с главным офисом компании AstraZeneca. Сегодня мы уже обсудили логистику и сроки поставки вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca в Украину. Наше государство полностью готово к приему вакцин, у нас полностью разработан план вакцинации населения", - подчеркнул глава Минздрава Максим Степанов.
Исполнительный директор AstraZeneca Алек ван Гелдер также выразил готовность сотрудничать с Украиной по вопросам поставок препарата.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- Глава Минздрава Максим Степанов во вторник, 29 декабря, заявил, что Украина уже в феврале надеется получить первые партии препарата от коронавируса и начать вакцинацию. Ожидается, что государству поставят первые 150-200 тысяч доз, после чего прививки начнут делать медицинским работникам и военнослужащим ООС.
- 15 декабря Степанов рассказал, что право сделать прививку от коронавируса бесплатно получат 21 млн человек. Среди них – медицинские работники, сотрудники силовых структур, пожилые люди, а также другие категории лиц, которых государство причисляет к группам риска.
- 30 декабря стало известно, что Украина подписала договор с Китаем о поставке около 2 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Первая партия составит 700 тысяч доз.