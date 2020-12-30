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В Минздраве раскрыли планы по получению вакцины от коронавируса AstraZeneca

30 декабря 2020, 21:09
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Украина готова к началу плановой вакцинации населения, отметил Максим Степанов.

Вакцина
В компании AstraZeneca готовы к сотрудничеству с Украиной / Reuters

Министр здравоохранения Максим Степанов провел переговоры по вопросам сроков и получения Киевом вакцины от COVID-19 с исполнительным директором компании Алеком ван Гелдером. Государство выполнило предварительную работу по подготовке к вакцинации граждан.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Степанов проводит переговоры с главным офисом AstraZeneca уже несколько месяцев. Сторонам уже удалось обговорить вопросы сроков и специфику поставки препарата компании на территорию Украины.

Власти утверждают, что уже провело все подготовительные мероприятия для начала вакцинации населения.Читайте такжеВ компании AstraZeneca сделали громкое заявление об эффективности вакцины

"В течение нескольких месяцев МОЗ Украины налаживает активную и эффективную коммуникацию с главным офисом компании AstraZeneca. Сегодня мы уже обсудили логистику и сроки поставки вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca в Украину. Наше государство полностью готово к приему вакцин, у нас полностью разработан план вакцинации населения", - подчеркнул глава Минздрава Максим Степанов.

Исполнительный директор AstraZeneca Алек ван Гелдер также выразил готовность сотрудничать с Украиной по вопросам поставок препарата.

Вакцинация от COVID-19 в Украине

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