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Локдаун в Украине: в Минздраве прояснили вопрос по работе транспорта

8 декабря 2020, 17:51
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По словам Максима Степанова, дата тотального карантина в Украине будет известна 9 декабря.

Степанов
Транспорт во время локдауна в Украине останавливать не будут - Степанов / УНИАН

Общественный транспорт, городское и междугороднее пассажирское сообщение будет работать в условиях жесткого карантина в Украине.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с вопросом усиление противоэпидемиологических мероприятий на территории страны.

"Сейчас могу точно сказать, что будет работать транспорт, мы не будем закрывать ни городской транспорт, ни авиасообщение. Все, что касается транспорта, не будет закрыто при жестком карантине", - заверил министр.

Также Степанов подчеркнул, что карантин в Украине может быть введен не со 2 января. Дату усиления противоэпидемиологических мер украинцы узнают 9 декабря.Читайте такжеЖесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действий

Карантин в Украине

Минздрав Максим Степанов карантин в Украине локдаун
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