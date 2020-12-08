Локдаун в Украине: в Минздраве прояснили вопрос по работе транспорта

По словам Максима Степанова, дата тотального карантина в Украине будет известна 9 декабря.
Общественный транспорт, городское и междугороднее пассажирское сообщение будет работать в условиях жесткого карантина в Украине.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с вопросом усиление противоэпидемиологических мероприятий на территории страны.
"Сейчас могу точно сказать, что будет работать транспорт, мы не будем закрывать ни городской транспорт, ни авиасообщение. Все, что касается транспорта, не будет закрыто при жестком карантине", - заверил министр.
Также Степанов подчеркнул, что карантин в Украине может быть введен не со 2 января. Дату усиления противоэпидемиологических мер украинцы узнают 9 декабря.Читайте такжеЖесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действий
Карантин в Украине
- На данный момент на территории страны действует общенациональный карантин, который продлится до 31 декабря.
- 6 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в декабре усиления карантина в Украине не планируется. Однако правительство работает над формированием списка новых ограничений, о которых обществу сообщат в среду, 9 декабря.
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов уточнял, что введение тотального карантина в Украине – практически решенный вопрос. Не исключено, что новые карантинные меры введут со 2 января.
- Как сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники в Кабмине и Офисе президента, в январе ожидается жесткий карантин в Украине, который продлится со 2 по 23 января.
- Министр здравоохранения Максим Степанов утверждал, что в январе его ведомство будет рекомендовать правительству ввести новый усиленный карантин на 3 недели.