В Минздраве раскрыли планы по жесткому карантину в Украине

По словам Максима Степанова, Минздрав пока не предлагает ужесточить карантин в Украине.
Тотальный локдаун в Украине будет запущен на территории страны только в том случае, если на такой вариант развития событий укажут эпидемиологические показатели, связанные с распространением COVID-19. Пока Минздрав не вносил на рассмотрение Кабмина инициативу об ужесточении карантинных мероприятий.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала 112 Украина в четверг, 26 ноября, комментируя ситуацию с возможным усилением противоэпидемиологических мер на территории страны.
По его словам, пока ведомство не вносило таких инициатив на рассмотрение правительства. Карантин в Украине нужен для того, чтобы властям удалось не допустить крушения медицинской системы. На данный момент показатель загруженности коек для пациентов с COVID-19 – 50,4%. По состоянию на утро, 26 ноября, от коронавирусной инфекции в больницах лечится 27 391 пациент.
Степанов добавил, что ситуация с эпидемией COVID-19 в Украине сложная, и именно жесткий карантин может помочь стране побороть вирусную инфекцию.
"Ситуация достаточно напряженная, но мы переносим нагрузку, мы укрепляем прочность нашей медицинской системы. Любой жесткий карантин и полное ограничение любого общения людей между собой – это наилучший метод борьбы с ростом заболеваемости любой инфекционной болезнью", - сказал министр.Читайте такжеЖесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действий
Также Степанов подчеркнул, что Минздрав будет рекомендовать тотальный локдаун в случае стремительного роста заболеваний и повышенной заполненности больничных коек для пациентов с коронавирусом.
Карантин в Украине
- На данный момент в Украине действует общенациональный карантин, который продлится до 31 декабря 2020 года.
- Министр культуры Александр Ткаченко в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 в стране предложил ввести локдаун на 2 недели с привязкой к ограничениям на Новый год и Рождество.
- Глава Минздрава Максим Степанов считает, что тотальный карантин в Украине возможен в случае вспышки заболеваний. В таком случае он прогнозирует введение таких же противоэпидемиологических мероприятий, которые были весной в начале эпидемии COVID-19.
- По информации СМИ, 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль может объявить о конкретных сроках введения жесткого карантина в Украине.