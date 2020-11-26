В Минздраве раскрыли планы по жесткому карантину в Украине

Жесткий карантин - лучший способ борьбы с COVID-19, - Степанов / УНИАН

Тотальный локдаун в Украине будет запущен на территории страны только в том случае, если на такой вариант развития событий укажут эпидемиологические показатели, связанные с распространением COVID-19. Пока Минздрав не вносил на рассмотрение Кабмина инициативу об ужесточении карантинных мероприятий.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала 112 Украина в четверг, 26 ноября, комментируя ситуацию с возможным усилением противоэпидемиологических мер на территории страны.

По его словам, пока ведомство не вносило таких инициатив на рассмотрение правительства. Карантин в Украине нужен для того, чтобы властям удалось не допустить крушения медицинской системы. На данный момент показатель загруженности коек для пациентов с COVID-19 – 50,4%. По состоянию на утро, 26 ноября, от коронавирусной инфекции в больницах лечится 27 391 пациент.

Степанов добавил, что ситуация с эпидемией COVID-19 в Украине сложная, и именно жесткий карантин может помочь стране побороть вирусную инфекцию.

"Ситуация достаточно напряженная, но мы переносим нагрузку, мы укрепляем прочность нашей медицинской системы. Любой жесткий карантин и полное ограничение любого общения людей между собой – это наилучший метод борьбы с ростом заболеваемости любой инфекционной болезнью", - сказал министр.Читайте такжеЖесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действий

Также Степанов подчеркнул, что Минздрав будет рекомендовать тотальный локдаун в случае стремительного роста заболеваний и повышенной заполненности больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Карантин в Украине