В Минздраве рассказали, будут ли вакцинировать людей, переболевших COVID-19

Ляшко рассказал подробности вакцинации от коронавируса / УНИАН

В Украине будут прививать от коронавируса тех людей, которые им до этого переболели, но при отсутствии противопоказаний для вакцинации.

"Вакцинировать от коронавируса человека, который им переболел, можно. Но если это не прописано в инструкции производителя иммунобиологических препаратов", - заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ, передает пресс-служба Минздрава.

По словам Ляшко, если медицинский сотрудник или другой человек, который переболел COVID, изъявит желание вакцинироваться, то прививка будет сделана. Однако переболевших коронавирусом, могут не вакцинировать при условии ограниченного доступа к вакцинам от COVID.

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"Есть ограниченный доступ к вакцинам. Если у нас не будет сбоя в графике поставки или другие вещи, то мы можем рекомендовать отсрочить вакцинацию людей переболевших на 3 - 6 месяцев Поскольку после болезни у них может быть защита на этот конкретный период", - отметил главный санврач.

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