В Минздраве рассказали, чем заменят индийскую вакцину CoviShield

Украинцам пообещали вакцину AstraZeneca-SKBio из Южной Кореи / GettyImages

Как заявили в Минздраве Украины, людям, которым сделали первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови, можно делать вторую прививку вакциной AstraZeneca других фармкомпаний.

Соответствующие рекомендации содержатся в материалах Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, сообщает пресс-служба Минздрава.

Подчеркивается, что Украина ожидает в рамках COVAX поставки южнокорейской вакцины от коронавируса AstraZeneca-SKBio до конца апреля. Данную вакцину можно использовать для второй дозы после первой прививки препаратом Covishield.

"Вакцина AstraZeneca (AZD1222) производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми", - пояснили в НТГЭИ.

Вместе с тем эксперты предупредили, что вакцины разных типов и созданные различными компаниями не являются взаимозаменяемыми.

"То есть людей, которые получили первую дозу векторной вакцины AstraZeneca/Covishield, нельзя прививать второй дозой вакцины другого типа, например мРНК-вакциной от Pfizer-Biontech или инактивированной вакциной CoronaVac/Sinovac, так как по этим препаратам недостаточно данных о взаимозаменяемости, и они могут отличаться по технологиям изготовления", - пояснили в Минздраве.

При этом в министерстве гарантируют, что вакцина для второй прививки всем, кто привился первой дозой, будет в достаточном количестве и доступной.

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Вакцинация от коронавируса:

Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.

В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.

До того главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.